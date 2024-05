Disney, c’è finalmente il trailer: ecco quando arriva in sala il film più atteso dell’anno – VIDEO

Finalmente sono disponibili le nuove immagini del film Disney che aspettiamo da tempo: è online il trailer!

Non si fa che parlare del nuovo film della Disney, che sarà in sala a partire dal prossimo 19 dicembre nelle sale di tutto il mondo, e che esplora con la tecnica del prequel una delle storie più attese e interessanti del panorama Disney-ano degli ultimi decenni.

Si è deciso di non realizzare la pellicola in animazione pura, ma di utilizzare tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, che danno l’impressione di trovarsi di fronte a personaggi reali, che fanno ovviamente parte del mondo animale, come sempre più spesso è accaduto nei film della Disney che hanno riprodotto le favole più belle di sempre riportando le ambientazioni nel mondo degli animali.

Come è successo ad esempio per Robin Hood, al tempo trasformato in una bellissima volpe. Stavolta la Disney sembra non aver badato a spese per realizzare un prequel che racconta la storia di uno dei personaggi più amati dell’Universo Disney, che abbiamo amato e ammirato nella prima release di quello che è stato a tutti gli effetti un grandissimo successo per grandi e piccini.

La Disney non ha badato a spese: cast stellare e new entry. ma anche l’iconica tradizione

Il prossimo dicembre, nelle sale di tutto il mondo avremo finalmente l’onore e la fortuna di assistere alla proiezione di Mufasa – Il Re Leone, il prequel dell’ormai iconico cartoon Il Re Leone, che esplora l’ascesa dell’amato re della foresta nelle Terre del Branco. Un prequel che racchiude un cast stellare, che include sia personaggi della versione originale del film sia new entry.

“Elton John. Tim Rice. Hans Zimmer. Lebo M. Mark Mancina. Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh. Beau Black, Ford Riley”. Lin-Manuel Miranda, il compositore, rivela il cast ricco di musicisti, un po’ per tutte le età, importanti collaboratori per un film senza età. “Il Re Leone – sottolinea Miranda – ha un’eredità musicale incredibile, con brani di alcuni dei più grandi compositori in circolazione, e sono onorato e orgoglioso di farne parte”.

La storia di Mufasa, raccontata con la tecnica del flashback, ha il suo punto di svolta nell’iconico incontro con Taka, erede di una stirpe reale. “L’incontro casuale – si legge in uno stralcio di un comunicato ufficiale – dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino“. Legami indissolubili, nonostante vengano messi a dura prova.