Disastro Windows dopo l’ultimo aggiornamento: segui questi passaggi o bloccherai tutto

Gli aggiornamenti di Windows generalmente portano miglioramenti e nuove funzionalità, ma in questo caso sono arrivati solo problemi.

Con l’arrivo degli ultimi aggiornamenti per Windows 11 e Windows 10, molti utenti si aspettavano, come al solito, miglioramenti significativi in termini di funzionalità e prestazioni. Microsoft ha effettivamente implementato diverse nuove funzioni, ma non tutte le novità sono state accolte positivamente. Al contrario, alcune delle nuove caratteristiche sono state così criticate che l’azienda è dovuta correre ai ripari.

Tutto nasce da un tentativo della compagnia di aumentare l’interazione tra gli utenti e il Microsoft Store. Questo proposito è stato perseguito scegliendo di introdurre la pubblicità nel menù Start, una mossa che ovviamente non è stata accolta positivamente dagli utenti.

Come se non fosse abbastanza, i nuovi aggiornamenti hanno anche introdotto alcuni bug e problemi di prestazioni che possono influenzare significativamente l’esperienza utente quotidiana. Per chi si affida al proprio computer per lavoro o studio, comprendere come navigare queste novità e prevenire potenziali disastri è fondamentale.

Bug e pubblicità: l’ultimo aggiornamento di Windows 11 non accontenta nessuno

Diversi utenti hanno segnalato un bug critico relativo alle impostazioni di sistema che può causare il blocco dell’app Impostazioni quando si tenta di chiudere un menù a scomparsa. Questo problema può interrompere le operazioni normali e causare notevoli disagi. Per evitare il blocco del sistema, è consigliabile non modificare le impostazioni di layout della tastiera finché non verrà rilasciata una patch correttiva da Microsoft.

Per quanto riguarda gli utenti di Windows 10, l’aggiornamento ha introdotto notifiche relative all’account Microsoft che possono diventare invasive. Queste notifiche possono tuttavia essere gestite e disattivate dalle impostazioni di privacy e sicurezza.

La novità meno apprezzata è però senza dubbio l’introduzione di annunci pubblicitari nel menù Start di Windows 11. Questi annunci sono parte della nuova sezione “Consigliati”, che mostra applicazioni selezionate dal Microsoft Store. Sebbene l’obiettivo sia quello di facilitare la scoperta di nuove app, non tutti gli utenti apprezzano questa forma di pubblicità diretta.

Per rimuovere gli annunci, gli utenti possono navigare nelle impostazioni di personalizzazione del sistema e disattivare la funzione che permette la visualizzazione di queste raccomandazioni. Microsoft ha pianificato di rilasciare ulteriori aggiornamenti facoltativi nei prossimi mesi, che potrebbero introdurre ulteriori modifiche alle funzionalità attuali.

È essenziale per gli utenti rimanere informati su questi aggiornamenti e pronti ad adottare rapidamente le modifiche necessarie alle impostazioni per evitare problemi di prestazioni o di usabilità. Inoltre, considerando i problemi attuali, è consigliabile creare regolarmente backup dei dati per prevenire perdite in caso di malfunzionamenti seri del sistema.