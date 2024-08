Dipendenti, approvati i bonus per il 2024 e 2025: le cifre che percepirai e le date

Arrivano dal Governo nuovi bonus per i dipendenti tra il 2024 e il 2025. Quanto ammontano le cifre e chi possono richiederli.

Molti italiani dopo la crisi della pandemia stanno soffrendo tantissimo per la loro situazione economica. Dopo il Covid il livello degli stipendi percepiti dalle famiglie non è cambiato. Per questo motivo il Governo sta tentando di venire incontro alla popolazione con diversi bonus. Questo autunno si lavorerà alla Legge di Bilancio, che vedrà l’arrivo di nuovi sussidi per diverse categorie di persone.

Fino al 2024 molte persone hanno potuto godere di qualche forma di sussidio, molte delle quali concesse ai lavoratori. Alcuni di questi ne hanno beneficiato e ne beneficeranno fino al 2025. Tocca aspettare che mosse farà il Governo Meloni per l’anno 2025. Ci sono delle novità, ma bisogna trovare i fondi necessari per l’approvazione e conferma di alcune misure che fino al 2024 hanno reso le buste paghe più piene.

Nuovi bonus dal Governo: ecco chi può chiederli

Il Governo sta lavorando alla Legge di Bilancio e cercando le risorse che il prossimo anno serviranno per alleggerire la situazione economica di molti italiani. Tra questi c’è la soluzione bonus, con alcuni da tenere e altri da eliminare. Questi sussidi finiranno i busta paga e sono, infatti, rivolti ai lavoratori. Vediamo quale verranno introdotti nel 2025 e chi riguarderanno come categorie.

Nel 2024 i bonus di cui hanno goduto i lavoratori sono stati: lo sgravio contributivo in busta paga; il taglio dell’Irpef e il bonus per le mamme lavoratrici. Ma nel 2025 quali saranno approvati? Il primo sussidio, quello dello sgravio, ha permesso fino a 35 mila euro, ottenendo una riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico del lavoratore. Ciò ha comportato un aumento in busta paga di 100 euro al mese.