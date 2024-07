Digitare i numeri su iPhone è stressante? Non conosci questo trucco che cambierà tutto!

L’iPhone è uno strumento incredibilmente versatile che offre una vasta gamma di funzionalità pensate per rendere la vita quotidiana più semplice e organizzata.

Tra queste, la tastiera dell’iPhone si distingue per essere estremamente intuitiva e adattabile alle esigenze dell’utente. In questo articolo, scopriremo un piccolo trucco che permette di digitare numeri in modo rapido e efficiente senza dover passare continuamente dalla tastiera alfanumerica a quella numerica.

Quando si utilizza l’iPhone per scrivere messaggi, prendere appunti o inserire dati in un’applicazione, capita spesso di dover inserire numeri insieme al testo. La procedura standard richiede di toccare il tasto per passare alla tastiera con i numeri e i caratteri speciali, digitare il numero desiderato e poi tornare alla tastiera precedente per continuare a scrivere il testo. Questa operazione può diventare ripetitiva e rallentare notevolmente la digitazione, soprattutto se si devono inserire molti numeri.

Tuttavia, esiste un metodo molto più veloce che consente di accedere temporaneamente alla tastiera numerica senza dover abbandonare quella alfanumerica. Il trucco è sorprendentemente semplice ma efficace: basta premere e tenere premuto il tasto dedicato ai numeri sulla tastiera dell’iPhone.

Come attivare la tastiera temporanea

Per sfruttare questa funzionalità nascosta, segui questi semplici passaggi:

Apri un’applicazione che richiede l’utilizzo della tastiera (ad esempio Messaggi o Note).

Quando appare la tastiera alfanumerica standard, individua il tasto situato nell’angolo in basso a sinistra con sopra disegnati i numeri “123”.

Premilo e tienilo premuto.

Senza rilasciare il dito dallo schermo, scorri fino al numero o simbolo che desideri inserire.

Rilascia infine il dito: avrai digitato il numero mantenendo attiva la tua posizione sulla tastiera QWERTY.

Questo metodo permette una transizione fluida tra le lettere e i numeri senza interruzioni nel flusso di digitazione. È particolarmente utile quando si deve inserire una password composta da lettere e cifre o quando si annotano dati come date, orari o quantità.

Vantaggi della digitazione rapida

Utilizzare questo trucchetto porta diversi vantaggi nella quotidianità:

Velocità : La capacità di alternarsi rapidamente tra lettere e cifre riduce significativamente i tempi di composizione del messaggio.

: La capacità di alternarsi rapidamente tra lettere e cifre riduce significativamente i tempi di composizione del messaggio. Efficienza : Minimizza le distrazioni causate dal cambio costante delle schermate della tastiera, consentendo all’utente di concentrarsi meglio sul contenuto da scrivere.

: Minimizza le distrazioni causate dal cambio costante delle schermate della tastiera, consentendo all’utente di concentrarsi meglio sul contenuto da scrivere. Comodità: Evita l’interruzione del flusso di pensiero durante la scrittura grazie alla possibilità di inserire tutti gli elementi necessari con pochi gesti intuitivi.

Inoltre, conoscendo questo piccolo segreto della tastiera dell’iPhone si può migliorarne ulteriormente l’utilizzo quotidiano rendendolo ancora più piacevole ed efficiente. La conoscenza di questo stratagemma può rivelarsi particolarmente utile in diverse situazioni quotidiane: