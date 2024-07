Digitale terrestre: si cambia ancora dal 28 agosto, ma queste persone possono richiedere decoder gratis

Il famoso digitale terrestre verrà nuovamente aggiornato dal 28 agosto, ma alcune persone potranno usufruire di una grande opportunità.

Tutti ricorderanno sicuramente il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, che in Italia è avvenuto tra il 2006 e il 2012. In quegli anni, tantissimi italiani avvertirono una leggera sensazione di confusione e smarrimento, poiché improvvisamente si ritrovarono decine di canali televisivi in più. Bisognava inoltre scegliere tra due opzioni: acquistare un moderno televisore oppure optare per un semplice decoder da collegare alla vecchia TV.

Oggi, questa rivoluzionaria televisione digitale sta per cambiare nuovamente: dal 28 agosto verrà avviata una nuova fase, che prevede l’acquisto di un nuovo decoder. Tuttavia, una fetta della popolazione potrà ottenerlo gratuitamente. Vediamo a chi spetta e come richiederlo.

Dal 28 agosto i canali televisivi verranno trasmessi con il nuovo standard europeo per il digitale terrestre, chiamato Digital Video Broadcasting (Dvb-T2). Quest’ultimo, che garantirà un maggiore trasporto dati, ci darà la possibilità di guardare delle immagini in altissima risoluzione e di migliorare l’efficienza delle frequenze.

Nuovo digitale terrestre, ecco chi potrà avere il decoder gratis

Si tratta quindi di una tecnologia rivoluzionaria, che innalzerà il livello del nostro televisore. Tuttavia, non tutti gli apparecchi saranno in grado di visualizzare i canali nella nuova frequenza. Cosa dovremmo fare allora per continuare a vedere le programmazioni televisive?

Innanzitutto, dobbiamo ricordare che da questa data verranno trasmessi in Dvb-T2 solamente i seguenti canali: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual, Rai Scuola e quelli in HD, come ad esempio Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Se il vostro televisore è compatibile con le nuove frequenze non avrete nessun problema, poiché continuerete a vedere i vari programmi senza compiere nessuna azione.

Qualora non riusciste a ricevere il segnale, allora dovreste avviare l’aggiornamento della TV o acquistare un decoder esterno. Alcuni utenti avranno però la possibilità di richiederlo gratuitamente, sfruttando il bonus decoder a casa. Quest’ultimo è un’agevolazione che vi permetterà di continuare a vedere i vari canali senza sborsare grandi cifre.

Il bonus, che sarà disponibile fino al 31 ottobre 2024, sarà inoltre destinato ai pensionati con almeno 70 anni di età, che non superano i 20.000 euro all’anno di trattamento pensionistico. Il decoder TV offerto gratuitamente, oltre ad essere idoneo alla ricezione delle nuove frequenze, avrà un valore non superiore ai 30 euro. Gli interessati dovranno quindi chiamare il numero 800.776.883 e selezionare il giorno della consegna dell’apparecchio.