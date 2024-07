Di’ addio ai pannelli solari: con questa tecnologia risparmi davvero tantissimi soldi

C’è finalmente una grande novità nel settore delle energie rinnovabili: una tecnologia potrebbe superare le prestazioni dei pannelli solari.

L’attuale decennio, che è prevalentemente caratterizzato dal cambiamento climatico, sta progressivamente lanciando una serie di tecnologie sostenibili e a basso impatto ambientale. L’obiettivo dei governi è ovviamente quello di ridurre i dannosi gas serra, che quotidianamente si accumulano nell’atmosfera terrestre. Una delle tecnologie chiave, su cui molti paesi industrializzati stanno puntando, è il fotovoltaico.

Quest’ultimo offre infatti la possibilità di produrre elettricità in modo pulito e conveniente. Tuttavia, esiste una nuova tecnologia che consentirebbe di migliorare le prestazioni fornite dai tradizionali pannelli solari. Si tratta di dispositivi che potrebbero rivoluzionare il mondo e la vita quotidiana di milioni di persone. Ma esattamente come funzionano questi dispositivi?

Come sappiamo, i vari paesi più industrializzati stanno avviando la famosa transizione ecologica, la quale consiste nel sostituire l’attuale tecnologia inquinante con una più green e sostenibile. L’Unione Europea vorrebbe ad esempio incentivare l’acquisto di caldaie a basso impatto ambientale e, soprattutto, fermare la produzione di veicoli a benzina e a diesel nel 2035.

La tecnologia che garantisce un’energia costante e illimitata

E non solo: uno degli obiettivi più grandi è proprio quello di aumentare la produzione di elettricità attraverso le fonti rinnovabili. I governi stanno infatti puntando sull’espansione del fotovoltaico e dell’eolico, anche se queste tecnologie hanno ancora innumerevoli problemi.

Esiste però un nuovissimo dispositivo che consente di produrre energia in modo più efficiente e duraturo, rispetto al tradizionale fotovoltaico. Stiamo parlando dei nuovi pannelli solari rossi, che potrebbero essere installati sui tetti delle case senza influenzare negativamente l’estetica del palazzo. L’azienda austriaca Sonnenkraft, che sta attualmente producendo queste celle fotovoltaiche color “terracotta”, ha affermato che i suoi innovativi pannelli si mimetizzeranno con le tegole presenti sui tetti.

L’obiettivo principale è ovviamente quello di preservare la bellezza dei palazzi storici e di non rovinare l’estetica delle moderne abitazioni. Quali sono allora le loro caratteristiche più importanti? Innanzitutto, sono dei pannelli costituiti da un doppio vetro da 400 W e da celle solari TopCon, che garantiscono un’efficienza di conversione pari al 20,02%. Si tratta quindi di una tecnologia che ingloba l’estetica e le alte prestazioni.

Ora, grazie a questa straordinaria idea, tutti potranno finalmente produrre energia elettrica in modo efficiente, conveniente e senza rovinare l’estetica del proprio palazzo. Il fotovoltaico consente inoltre di risparmiare molti soldi in bolletta, poiché offre la possibilità di sfruttare i raggi solari per ottenere in modo illimitato l’elettricità.