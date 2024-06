Devi inviare un messaggio tutti i giorni? Impostalo in automatico!

Oggi vi svelerò un trucchetto che vi cambierà la vita su WhatsApp, soprattutto se, come me, avete la memoria di un pesce rosso o siete super impegnati e avete bisogno di una mano per gestire i vostri impegni.

Avete mai desiderato di poter inviare messaggi automatici su WhatsApp a una certa ora? Magari per augurare il buongiorno al vostro gruppo di amici, ricordare al vostro team di lavoro una deadline importante o semplicemente per inviarvi un promemoria per bere più acqua!

Ebbene, la buona notizia è che potete farlo! WhatsApp nasconde una funzione utilissima, ma spesso sottovalutata, che ci permette di automatizzare l’invio di messaggi. Ecco come fare:

Creare un comando rapido: Aprite WhatsApp e andate nella sezione “Automazioni”. Qui potrete creare un nuovo comando rapido personalizzato. Impostare l’orario e la frequenza: Selezionate l’opzione “Ora del giorno” e impostate l’orario esatto in cui volete che il vostro messaggio venga inviato. Potete scegliere se farlo inviare ogni giorno, solo in giorni specifici della settimana o con un’altra frequenza personalizzata. Definire il messaggio e i destinatari: Cliccate su “Aggiungi un’azione” e scegliete “WhatsApp > Invia messaggio”.

Attenzione: è importante selezionare “Invia messaggio” e non “Invia il messaggio tramite WhatsApp”, altrimenti l’automazione non funzionerà correttamente. Scrivete il testo del messaggio che volete inviare e aggiungete i destinatari, che possono essere singoli contatti o gruppi. Attivare l’invio automatico: Per evitare di dover confermare l’invio del messaggio ogni volta, disattivate l’opzione “Chiedi prima di eseguire”. In questo modo, l’automazione partirà in automatico all’ora prestabilita.

Ed ecco fatto! Avete creato il vostro primo messaggio automatico su WhatsApp.

Non solo per il buongiorno

Ma le potenzialità di questa funzione non finiscono qui. Oltre ad usarla per inviare messaggi ad altri, potete sfruttarla anche per creare dei promemoria per voi stessi. Ad esempio, potete impostare un messaggio che vi ricordi di fare una pausa dal lavoro, di chiamare un amico o di dedicarvi al vostro hobby preferito.

Insomma, le possibilità sono infinite e dipendono solo dalla vostra fantasia e dalle vostre esigenze.

Provate a sperimentare con questa funzione e scoprite come semplificarvi la vita con WhatsApp!