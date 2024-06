Devi fare dei piccoli fotoritocchi? Non hai bisogno di Photoshop!

L’evoluzione tecnologica ha portato a significativi miglioramenti in molti ambiti, inclusa la fotografia digitale.

Con gli aggiornamenti di Windows 11, sono state introdotte nuove funzionalità che permettono di ritoccare le fotografie in modo semplice ma efficace. Questo articolo esplora due strumenti particolarmente interessanti: le nuove funzioni di Windows Paint e Microsoft Photos.

Windows Paint è un programma storico, presente sin dalle prime versioni di Windows. Sebbene sia sempre stato considerato uno strumento basilare per il disegno e piccoli ritocchi grafici, l’introduzione di una nuova funzionalità lo ha trasformato in uno strumento molto più potente per il fotoritocco.

Una delle novità più sorprendenti è la funzione “Rimuovi sfondo”. Questa opzione permette di eliminare lo sfondo da un’immagine con un semplice clic, lasciando il soggetto principale isolato. Questa caratteristica è particolarmente utile per sovrapporre l’immagine su altri sfondi senza dover manualmente ritagliare il soggetto. Nonostante l’algoritmo faccia un ottimo lavoro nella maggior parte dei casi, può capitare che alcuni dettagli non vengano rimossi perfettamente. Tuttavia, grazie all’utilizzo della gomma e alla possibilità di zoomare per affinare i dettagli, è possibile correggere manualmente queste piccole imperfezioni.

Le Potenzialità Nascoste di Microsoft Photos

Passando a Microsoft Photos, il programma predefinito per la visualizzazione delle immagini su Windows 11 offre ora una serie di opzioni avanzate per la modifica delle fotografie direttamente dall’interfaccia del programma.

Tra le varie opzioni disponibili nella modalità modifica troviamo:

Selezione dell’area : Permette di selezionare e ritagliare specifiche parti dell’immagine.

: Permette di selezionare e ritagliare specifiche parti dell’immagine. Inclinazione : Utile per correggere foto storte o inclinarle volutamente per ottenere effetti particolari.

: Utile per correggere foto storte o inclinarle volutamente per ottenere effetti particolari. Rotazione e Ribaltamento : Offre la possibilità di ruotare l’immagine o ribaltarla sugli assi.

: Offre la possibilità di ruotare l’immagine o ribaltarla sugli assi. Regolazione Luminosità ed Esposizione : Consente di modificare luminosità generale, contrasto, evidenziazione e ombre dell’immagine.

: Consente di modificare luminosità generale, contrasto, evidenziazione e ombre dell’immagine. Effetto Vignetta: Aggiunge un effetto scuro ai bordi della foto simile a quello prodotto dagli obiettivi economici o al contrario crea una vignetta chiara.

Microsoft Photos include anche una gamma di filtri pronti all’uso che possono essere applicati con diversa intensità alle immagini. Questa caratteristica semplifica notevolmente il processo creativo offrendo risultati immediati senza necessariamente avere competenze avanzate nel fotoritocco.

Strumenti Creativi

La modalità markup introduce ulteriori strumentazioni come pennelli personalizzabili per dimensione e colore ed effetti speciali come frecce automatiche al termine del tracciato disegnato. Inoltre, è presente una gomma che consente facilmente la cancellazione degli interventi non desiderati.

Un altro strumento degno di nota permette il ritocco localizzato: selezionando semplicemente le dimensione del cursore si possono eliminare elementi indesiderati dall’immagine con un click. Che si tratti della maniglia della porta o dell’interruttore sul muro alle proprie spalle, questo tool facilita notevolmente la pulizia visiva delle fotografie.

Infine ma non meno importante c’è lo strumento “Sfocatura dello sfondo”, estremamente potente perché sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente il soggetto principale da mantenere a fuoco mentre sfoca tutto ciò che sta intorno senza necessariamente doverlo scontornare manualmente prima dell’applicazione dell’effetto.

Queste innovazioni rendono i programmi inclusi nell’ultimo aggiornamento Windows 11 degli alleati preziosissimi nel campo del fotoritocco amatoriale ma efficace. La facilità d’utilizzo combinata alla potenza degli algoritmi impiegati apre nuove frontiere creative sia agli appassionati che ai professionisti alla ricerca di soluzioni rapide ed efficienti nel trattamento delle immagini digitali.