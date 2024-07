Devi assolutamente avere uno di questi programmi sul tuo PC: dopo non potrai farne a meno

È uno dei pochi programmi per PC davvero insostenibili: tutti quelli che lo hanno installato hanno sperimentato grande soddisfazione.

Uno dei problemi più comuni per i personal computer riguarda la gestione delle risorse e l’utilizzo dello spazio. In realtà ci sono vari modi per ovviare al fattore critico della deficienza di spazio utile dove archiviare nuovi file. Si può per esempio aggiunge un hard-disk esterno o scegliere di spostare alcuni contenuti sul cloud.

Per comodità e abitudine, è sempre preferibile avere tutto lì, nel vecchio disco rigido. Ma una memoria satura rallenta il PC e rende complicata l’archiviazione di nuovi file. Ecco perché è utile saper sfruttare programmi e utility di gestione dello spazio del PC. Capita a tutti primo o poi di perdere il controllo del proprio disco e di avere difficoltà nell’esplorazione dei file per vedere cosa va salvato e cosa buttato.

Capire coda sta occupando spazio inutilmente è la strategia più funzionale per poter evitare la congestione. In questo senso tornano utili gli analizzatori di spazio su disco per controllare la memoria nel suo insieme o cartella per cartella. Grazie a questi programmi è possibile vedere esattamente quali cartelle e file stanno occupando spazio nel PC e capire cosa si debba rimuovere per liberare la memoria.

L’utility salva-spazio su PC: il migliore dei programmi

WinDirStat esiste da più di vent’anni, ed una delle utility più sfruttate per la sua massima compatibilità con Windows. Non è complicato da usare e riesce a dare una visione di insieme molto funzionale per liberare spazio. Ma il programma da installare subito è un altro.

Il meglio che c’è sulla piazza è infatti WizTree. Si tratta di uno strumento utilissimo per analizzare lo spazio su disco. Veloce, facile da usare e funzionale. Di norma programmi del genere impiegano molto tempo per analizzare tutti i contenuti della memoria. WizTree riesce invece a completare uno scan completo di un hard-disk da 1 TB in 5 secondi.

L’interfaccia utente è intuitiva e chiara. Per ottenere il risultato, basta selezionare in alto l’unità che da analizzare in alto e poi dare il comando “scan”. In massimo un minuto il programma analizzara l’intera unità. Dopodiché il programma mostrerà sotto forma di schema ad albero o vista file un report dettagliato dei singoli file. Così, sarà possibile capire quali sono i file più pesanti, quali quelli nascosti o non utilizzati.

La vista file consente di individuare file duplicati, cercare file per nome o dimensione e con altri criteri. Sono tutte funzioni utili per la gestione ordinaria e per la gestione speciale dello spazio in memoria. Si può usare per la ripartizione delle singole cartelle anche se senza dover analizzare un’intera unità. Funziona anche su USB, ovvero come programma da tenere sempre in chiavetta per poter essere usato su altri computer.