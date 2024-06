Decidi tu se rispondere quando ti chiamano ancor prima di guardare il telefono

In un mondo sempre più connesso, la gestione delle chiamate in entrata può diventare una vera e propria sfida.

Fortunatamente, la tecnologia ci viene in aiuto con funzionalità innovative come l’annuncio ID chiamante. Questa funzione permette di sapere chi sta chiamando senza la necessità di guardare lo schermo del proprio dispositivo. Vediamo come attivarla sia su dispositivi Android che su iPhone.

Per gli utenti Android, il primo passo per attivare l’annuncio dell’ID chiamante è scaricare l’app “Telefono Google” dal Google Play Store. Una volta installata, è importante impostarla come app predefinita per le telefonate. Questo si può fare accedendo alle impostazioni del telefono, selezionando ‘Applicazioni’, poi ‘App predefinite’, e infine scegliendo ‘Telefono Google’ come app di telefonia predefinita.

Dopo aver configurato l’app Telefono Google come predefinita, apri l’app e vai nelle sue impostazioni. Qui troverai un’opzione denominata “Annuncio ID chiamante”. Attiva questa opzione per far sì che il nome o il numero del chiamante venga letto ad alta voce ogni volta che ricevi una telefonata. Questo ti permetterà di sapere immediatamente chi sta cercando di contattarti senza dover prendere in mano il telefono.

Come Attivare l’Annuncio ID Chiamante su iPhone

Per gli utenti iPhone, il processo è altrettanto semplice ma leggermente diverso. Innanzitutto, apri le ‘Impostazioni’ del tuo dispositivo iOS e scorri fino a trovare la voce ‘Telefono’. Entrando nel menu Telefono troverai un’opzione chiamata “Leggi nome chiamante”. Toccandola, potrai scegliere se attivare questa funzionalità sempre o solo quando stai utilizzando le cuffie.

Questa flessibilità nell’impostazione è particolarmente utile in situazioni dove potrebbe non essere appropriato avere annunci vocali ad alto volume (ad esempio durante riunioni o in luoghi pubblici). Con questa opzione puoi decidere di avere annunci vocali solo quando sei più a tuo agio ascoltandoli attraverso le cuffie.

L’utilizzo della funzione annuncio ID chiamante offre numerosi vantaggi soprattutto in termini di comodità e accessibilità. Se ti trovi in una situazione dove non puoi facilmente accedere al telefono – magari perché hai le mani occupate o perché lo smartphone non è facilmente raggiungibile – saprai comunque chi sta cercando di contattarti grazie all’annuncio vocale.

Inoltre, questa caratteristica può essere particolarmente preziosa per persone con difficoltà visive poiché elimina la necessità di leggere il display per identificare il chiamante. In questo modo si garantisce un maggior grado di indipendenza nella gestione delle comunicazioni quotidiane.

In conclusione, sia che tu sia un utente Android o iPhone, attivare la funzione annuncio ID chiamante può migliorare significativamente la tua esperienza d’uso dello smartphone rendendola più pratica e personalizzabile secondo le tue necessità specifiche.