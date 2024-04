DAZN finalmente è gratis: la mega offerta dura pochissimo

Grazie a questa mega offerta, finalmente DAZN è diventato gratis. Se siete interessati dovete affrettarvi, la promo dura pochissimo.

DAZN è un servizio di streaming che negli ultimi anni ha assunto un ruolo di prim’ordine in Italia. Per via dell’acquisizione dei diritti della Serie A, con 7 partite su 10 che ogni giornata vengono trasmesse in esclusive tramite app per Smart TV, per smartphone, per tablet e via dicendo. Le lamentele non sono mai mancate sin dagli esordi, da un lato per il servizio pieno di bug ed errori, e dall’altro per i costi sempre più elevati.

Che negli ultimi mesi hanno subito ulteriori rincari, portando ad un boom di disdette senza precedenti. Presto però le cose potrebbero cambiare. Se ancora non avete o se avete cancellato il vostro vecchio abbonamento, dovete sapere che c’è un’offerta esclusiva che vi dà modo di godere di ben 3 mesi gratis con DAZN sin da ora. Ecco che cosa dovete fare, è meglio accelerare coi tempi perché dura pochissimo.

DAZN gratis: come approfittare dell’offerta a tempo

Si tratta di una promozione unica e da non lasciarsi sfuggire se siete amanti dello sport. Con questa opportunità, DAZN sarà vostro gratis per ben 3 mesi. Con la possibilità di godere di tutti i contenuti in esclusiva che l’azienda ha da offrire, sia in live che on-demand. Per poterne godere, tutto quello che dovete fare è accedere ad Apple TV+.

Tramite il portale di fidelizzazione MondoDAZN, infatti, gli abbonati avranno accesso ad una vasta gamma di contenuti esclusivi e visibili in chiaro. Disponibile fino al prossimo 15 settembre 2024, questa promo dà modo agli utenti di ottenere tre mesi di Apple TV+ senza costi aggiuntivi.

Così da poter arricchire il catalogo con tutto l’intrattenimento che questo servizio ha da offrire. Tutto quello che dovete fare è inserire il codice promozionale disponibile su MondoDAZN, così da attivare subito la promo. Ma non è finita qui perché, sempre grazie a MondoDAZN – accessibile gratis dagli abbonati – c’è la possibilità di accedere ad altri vantaggi esclusivi.

Come i corsi intensivi di inglese proposti da Wall Street English, oppure periodi gratuiti di accesso a piattaforme come Paramount+, Gazzetta dello Sport, Deezer e Virgin Active. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di andare sul sito web ufficiale e scorrere nel catalogo per scoprire tutto ciò che più potrebbe interessarvi.