Dalla maturità all’Università, tre app per prepararsi al meglio agli esami

Volete farvi trovare pronti per gli esami di maturità e dell’università? Ecco 3 app che dovete scaricare subito, vi torneranno utilissime.

Da ormai diverso tempo, istruzione e tecnologia viaggiano di pari passo. Tutti i principali istituti hanno iniziato ad adottare dei sistemi all’avanguardia per permettere agli studenti di poter studiare e informarsi direttamente tramite un dispositivo tech. Come può essere un PC, un tablet o anche il proprio smartphone.

E queste funzionalità sono state allargate anche ai genitori, che coi registri elettronici hanno modo di tenere traccia in tempo reale dell’andamento scolastico dei propri figli. Ma tornando a chi si trova ogni giorno tra i banchi di scuola o all’università, esistono alcuni strumenti utili di cui si può disporre per poter passare più facilmente gli esami.

Vi segnaliamo tre app che dovete scaricare oggi stesso se vi state preparando per gli esami di maturità o università. Vedrete che con questi aiuti sarà più semplice studiare e archiviare tutte le informazioni che vi servono. Il minimo sforzo per la massima resa, godendo dei vantaggi che la tecnologia ha da offrire.

Tre app per gli esami di maturità e università: ecco quali sono

Queste tre app di cui vi parleremo sono diventate presto indispensabili per tutti gli studenti alle prese con gli esami. Che siano di maturità o dell’università, sfruttando questi strumenti avrete modo di godere di un aiuto in più per l’archiviazione delle informazioni che vi servono. Se solo lo aveste saputo prima, avreste risparmiato un sacco di tempo.

Partiamo da EverNote, la miglior app in assoluto per prendere appunti. Dopo aver creato un account gratuito, avrete modo di segnarvi qualsiasi cosa e di averlo sempre a portata di mano. Con tanto di tasto per la ricerca, strumento che vi avvisa se ci sono cose da portare a termine, reminder costanti e via dicendo.

Molto utile anche SimpleMind, un servizio che vi dà modo di creare le mappe concettuali che vi servono in automatico. Disponibile sia su PC che su smartphone e tablet, vi richiederà semplicemente di inserire informazioni e argomenti in una lista testuale. Al resto ci penserà il motore interno del software.

Infine Quizlet, terza e ultima app che vi consigliamo con oltre 300 milioni di studenti già iscritti. Qui troverete il sistema delle flashcard per avere informazioni immediate ed efficaci. Con le sole informazioni più importanti da ricordare. E poi ci sono i test preparatori e diversi strumenti basati sull’IA per migliorare i vostri voti.