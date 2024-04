Dal web alla realtà con i “TikTok Book Award”: il social approda al Salone del libro

L’arrivo dei TikTok Book Awards al Salone del Libro segna uno dei primi incontri tra la realtà digitale dei social e il mondo editoriale.

Negli ultimi anni il confine tra digitale e reale si è fatto sempre più sottile ed sono diventate sempre più evidenti le modalità in cui le piattaforme online influenzano e modellano gli eventi della vita reale. Uno dei fenomeni più rilevanti di questa interazione è l’ascesa dei social media come catalizzatori di tendenze culturali, dalla moda al settore editoriale.

Il TikTok Book Award, originario del Regno Unito, fa il suo debutto in Italia al Salone del Libro di Torino – computer-idea.it

TikTok, in particolare, negli ultimi anni si è affermato non solo come spazio di intrattenimento, ma anche come vero e proprio motore di promozione culturale, in grado di plasmare le classifiche di vendita dei libri. Nel panorama editoriale italiano, sta per arrivare un evento che sembra segnare un ulteriore passo avanti nella fusione tra digitale e tradizionale.

Il TikTok Book Award, che quest’anno debutta al prestigioso Salone del Libro di Torino. Questa novità rappresenta una delle connessioni più interessanti tra la comunità online e il mondo editoriale fisico, offrendo una nuova prospettiva su come i social media possono arricchire e influenzare il settore dei libri.

“TikTok Book Award”: categorie e modalità di voto dell’inedito contest

Il TikTok Book Award rappresenta un grande evento per l’industria editoriale italiana. Lanciato originariamente nel Regno Unito nel 2023, il premio ha rapidamente guadagnato attenzione e prestigio, sbarcando quest’anno in Italia. La cerimonia di premiazione è prevista per l’11 maggio, in concomitanza con il Salone del Libro di Torino, uno degli eventi più significativi nel panorama culturale italiano.

Con oltre 30 milioni di post, l’hashtag #BookTok si è trasformato in un fenomeno editoriale a sé stante, evidenziando come vecchie e nuove pubblicazioni possano trovare nuova vita e nuovi lettori grazie all’entusiasmo degli utenti. Il premio intende celebrare questo dialogo virtuale con riconoscimenti tangibili, portando alla luce i gusti e le preferenze della vasta comunità online.

Le categorie dei TikTok Book Awards riflettono la diversità degli interessi manifestati sulla piattaforma: si va dal “Libro dell’Anno” a specifici generi come il “Romance”, passando per categorie dedicate ai “Revival” di classici dimenticati e agli “Adattamenti” cinematografici o televisivi. La selezione dei finalisti si basa sull’impatto che questi hanno avuto sulla piattaforma tra gennaio e marzo 2024, con un occhio di riguardo per visualizzazioni, interazioni e menzioni.

Il processo di votazione è interamente digitale e aperto fino al 29 aprile, permettendo alla vasta community di TikTok di partecipare attivamente alla selezione dei vincitori. Questa metodologia enfatizza l’importanza della community online nell’indirizzare i riflettori su quei libri e autori che hanno veramente lasciato un segno.