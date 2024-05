Dai il tuo vecchio tablet per uno nuovo di zecca: migliaia di persone stanno partecipando all’offerta dell’anno

Google ha lanciato un’offerta in occasione del rilascio di un suo importante progetto: tablet praticamente regalati a tutti.

Google, che sta per lanciare la prima versione ufficiale del suo Pixel Tablet, ha scatenato un’ondata di forte interesse grazie a un’iniziativa di marketing molto particolare, lasciando molti a bocca aperta per la sua generosità e semplicità.

Il fenomeno ha visto una partecipazione che forse la stessa azienda non si aspettava, con utenti che si sono mobilitati per approfittare dell’occasione unica di aggiornare i loro dispositivi tecnologici. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, stimolando una crescita vertiginosa delle ricerche online e dinamiche che si sono però rivelate troppo complesse da gestire anche per la stessa Google.

Google ritira l’offerta per l’incredibile successo

Circa una settimana e mezza fa, Google ha annunciato una promozione speciale che permetteva ai possessori di un iPad, non più vecchio del sesto modello del 2018, di ottenere un Pixel Tablet gratuitamente. L’offerta consisteva nello scambiare un vecchio iPad per un Pixel Tablet del valore di 399 dollari, che è il prezzo del modello da 128 GB senza dock.

Ma alcuni utenti che desideravano il modello da 256 GB o il Pixel Tablet con dock potevano comunque beneficiare dell’offerta, stando a delle segnalazioni online. L’offerta doveva durare fino al 20 maggio, ma è stata sospesa prematuramente a causa dell’elevata partecipazione.

La rapida cancellazione dell’offerta è stata causata dal fatto che molti appassionati intraprendenti hanno iniziato a comprare iPad di sesta generazione su piattaforme come eBay a prezzi molto bassi, per poi scambiarli con un Pixel Tablet gratuito. U

n utente di Reddit ha rivelato di aver acquistato un iPad per soli 99 dollari per partecipare all’offerta. Questo comportamento ha portato a un aumento delle ricerche online per parole chiave come “Swappi”, “eBay” e “iPad di sesta generazione” in tutto il Paese.

Nonostante la chiusura anticipata della promozione, Google ha assicurato che onorerà gli impegni presi con coloro che hanno acquistato il Pixel Tablet mentre l’offerta era ancora attiva. Questo significa che tutti coloro che hanno concluso l’accordo prima della sospensione riceveranno il loro nuovo dispositivo gratuito come promesso.

Il successo travolgente dell’offerta ha dimostrato l’interesse continuo dei consumatori per dispositivi tecnologici di alta qualità a prezzi competitivi. Tuttavia, l’esperienza ha anche mostrato le sfide che le aziende possono affrontare quando le promozioni superano le aspettative in termini di partecipazione.