Da oggi se fai uno screenshot su Instagram, arriva la notifica: in quale caso

Effettuare uno screenshot: una pratica apparentemente innocua, ma potenzialmente rischiosa. Oggi Instagram invia una notifica.

Potremmo definirla una stretta anti-ficcanaso. Moltissime persone, infatti, sui social network si lasciano andare alla pratica degli screenshot, da far girare poi, spesso a titolo di scherno tra i propri contatti. In particolare, uno dei social maggiormente presi di mira da questa tendenza è sicuramente Instagram, quello maggiormente dedicato alle immagini. Ora, però, uno screenshot sarà segnalato da una notifica.

Instagram è una delle piattaforme social più popolari al mondo, con milioni di utenti che condividono quotidianamente foto, video e storie. Molti utenti si chiedono, da tempo, se effettuare uno screenshot possa avere delle conseguenze o se esistano delle limitazioni specifiche. Da oggi, partirà una notifica che segnalerà questo comportamento.

Insomma, il ragionamento che stiamo facendo è piuttosto ovvio: fare uno screenshot su Instagram è semplice e non notificato nella maggior parte dei casi, Ma ci sono alcune considerazioni etiche e di privacy da tenere a mente. E oggi il social di Meta offre diversi strumenti per proteggere la privacy dei propri utenti. Scopriamo insieme la nuova funzione.

Una notifica in caso di screenshot su Instagram: la novità per la privacy

Non è un mistero che i social network, infatti, possano condizionare le nostre relazioni interpersonali. In maniera positiva, evidentemente. Si tratta di un modo di rimanere in contatto con i nostri amici, parenti e conoscenti. Ma, ovviamente, le derive sono sempre dietro l’angolo e, a volte, un semplice screenshot può essere il primo passaggio verso un turbine di problemi, a volte anche con ripercussioni illegali e tragiche. Si pensi, per esempio, alla pratica del revenge porn.

Esistono infatti notifiche per gli screenshot su Instagram, ma sono limitate a un contesto specifico. Infatti, l’altra persona viene avvisata solo quando si tratta di messaggi diretti (DM) contenenti informazioni che si autodistruggono. Questo significa che, se invii foto o video temporanei tramite chat su Instagram, riceverai una notifica se l’altra persona fa uno screenshot. Per essere notificati, è necessario utilizzare il pulsante della fotocamera nei DM e scegliere l’opzione “Visualizza una volta”.

In tutti gli altri contesti, Instagram non invia notifiche per gli screenshot. Ciò significa che se fai una cattura sulle Storie, DM testuali o non temporanei, Reel, post o qualsiasi altro contenuto, l’altra persona non verrà avvisata. La notifica di screenshot che potresti vedere in alcune immagini di copertina viene quindi recapitata solo nei casi specifici dei DM con contenuti temporanei.