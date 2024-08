Da oggi puoi inviare foto senza limiti di peso su WhatsApp: il trucco è semplicissimo

Se vuoi inviare foto senza badare ai limiti di peso su Whatsapp, c’è un trucco davvero molto utile e semplice che devi imparare subito.

Whatsapp è tra le piattaforme di messaggistica più usate al mondo ed è molto amata dagli utenti. È un’app gratuita, che consente diverse forme di comunicazione ed è sempre al passo coi tempi.

Si aggiorna di continuo, in quanto l’obiettivo è quello di offrire ai suoi utenti la miglior esperienza possibile. Peraltro, c’è grande competizione, soprattutto da parte di altre app come Telegram, che da tempo sperimentano con tante novità. Whatsapp tiene molto anche alla privacy degli utenti, tant’è che le conversazioni hanno la crittografia end-to-end.

Su quest’app di messaggistica si possono fare chiamate, videochiamate, mandare messaggi vocali, videomessaggi, far conoscere la propria posizione, creare gruppi in cui conversare con più persone, e tanto altro ancora. Gli strumenti sono numerosi e l’utente può sfruttarli a pieno, a seconda delle proprie esigenze. C’è però ancora un problema.

Whatsapp, il trucco per eliminare il problema limiti di peso nell’invio delle foto

Su Whatsapp ci sono dei limiti di peso che hanno a che fare con foto e video. Con questo trucco, potresti risolvere il problema dei limiti di peso delle foto. Per inviare foto pesanti, ossia di dimensioni più grandi con whatsapp, ci sono dei trucchetti che si possono utilizzare. Uno di essi è usare l’opzione Documenti.

Basta aprire whatsapp, cliccare su una chat, toccare l’icona graffetta in basso a destra e poi fare click su Documento. Dopodiché prendi la foto che vuoi mandare e sarà inviata in risoluzione originale, senza perdere qualità.

Altro metodo efficace per effettuare questa operazione è l’invio manuale dell’immagine. Si possono usare delle app per ridurre le dimensioni del file e che non consentono perdita di qualità. Se comprimi le immagini, esse potranno rientrare nei limiti di peso standard stabiliti da Whatsapp, e resteranno comunque buone qualitativamente.

Tra le app che puoi usare a questo scopo rientrano: Foto illuminata, Comprimere foto 2.0, Ottimizzatore JPEG e Photozip. E ancora, puoi usare l’archiviazione cloud, come Dropbox, oppure Google Drive, o OneDrive. In questo modo ti sarà facile la condivisione di file di grossa taglia. Ti basta caricare la foto su archiviazione cloud, dopodiché condividi il link con chi vuoi, su Whatsapp. Con questi metodi sarà più semplice inviare le immagini più pesanti.