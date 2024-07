Da oggi puoi comandare l’iPhone con lo sguardo!

Il tracciamento dello sguardo è una tecnologia che consente a un dispositivo di rilevare dove sta guardando una persona.

Questa tecnologia è stata utilizzata in una varietà di applicazioni, tra cui la ricerca, l’accessibilità e il marketing.

In termini di iPhone, il tracciamento dello sguardo è una funzione integrata nei dispositivi a partire da iOS 18. Questa funzione può essere utilizzate per una varietà di scopi, come giochi, ricerche e accessibilità.

Una delle sfide principali per il tracciamento dello sguardo sugli iPhone precedenti è che la fotocamera frontale era progettata principalmente per le videochiamate e i selfie. Questo significa che la fotocamera non era ottimizzata per tracciare i movimenti degli occhi con precisione. Inoltre, le funzioni di tracciamento dello sguardo devono affrontare la sfida di elaborare i dati della fotocamera in tempo reale e di tracciare i movimenti degli occhi in modo accurato.

Nonostante queste sfide, il tracciamento dello sguardo può ora rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri iPhone. Ad esempio, il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per scorrere i contenuti, controllare le app e digitare testo. Potrebbe anche essere utilizzato per migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità.

Utilizzi del tracciamento dello sguardo su iPhone

Navigazione: Il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per navigare tra le pagine Web, le app e i menu. Questo potrebbe essere particolarmente utile per le persone con disabilità motorie.

Controllo: Il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per controllare i dispositivi e le app, ad esempio per selezionare un'icona sullo schermo o fare clic su un pulsante.

Immissione di testo: Il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per immettere testo, selezionando lettere sullo schermo con gli occhi. Questo potrebbe essere particolarmente utile per le persone che hanno difficoltà a digitare su una tastiera fisica.

Giochi: Il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per controllare i giochi, ad esempio per muovere un personaggio o sparare a un bersaglio.

Accessibilità: Il tracciamento dello sguardo potrebbe essere utilizzato per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità, ad esempio per aiutare le persone con paralisi a controllare i loro dispositivi.

Il tracciamento dello sguardo è una tecnologia promettente che ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Man mano che la tecnologia si evolve, possiamo aspettarci di vedere applicazioni più creative e utili.