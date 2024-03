Cyberpunk 2077 diventa gratis per tutti, ora potete giocarlo senza spendere un euro: l’annuncio

Cyberpunk 2077, uno dei giochi più controversi di sempre, diventa gratis per tutti i giocatori. Scopri come fare per approfittarne.

Grandi notizie per gli amanti dei videogiochi e per chi, soprattutto, desidera sempre provare a divertirsi spendendo il meno possibile. In queste ore, infatti, sta per scattare una promozione davvero incredibile che sta spingendo sempre più gamer ad approfittarne.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile gratis per tutti. Una promozione da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere per approfittarne subito.

Arriva la prova gratuita per Cyberpunk 2077: come funziona e quanto dura

I possessori di PlayStation 5 e di Xbox Series X|S saranno felici di sapere che è stato reso gratuito (per pochissimo tempo) uno dei giochi più amati e ricercati, ovvero Cyberpunk 2077. Si tratta di una prova gratuita che consente di esplorare il gioco in lungo e in largo e di farsene un’idea approfondita prima di decidersi, eventualmente, per l’acquisto. Il tempo per giocare sarà infatti di 5 ore, sia che si scelga di farle continuative che spalmate nei giorni a disposizione. L’offerta è infatti a tempo limitato.

Iniziata il 28 marzo sarà attiva fino al 1 Aprile alle 8:59. Dopo, il gioco tornerà solo nella modalità a pagamento. Una volta passate le cinque ore, il gioco si bloccherà e non sarà più possibile proseguire a meno di non acquistarlo. Ovviamente, chi sceglierà di acquistarlo potrà contare sul salvataggio di quanto giocato.

È bene sapere che il DLC Phantom Liberty non è compreso nella prova gratuita ma sarà disponibile solo in quella a pagamento. L’aspetto positivo, è che non si dovrà sottoscrivere alcun abbonamento. Basterà entrare con il proprio account, avere la connessione a internet e le console indicate (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) e sarà possibile iniziare a giocare.

Una vera opportunità per i giocatori che da tempo stavano valutando se acquistare o meno questo titolo che negli ultimi tempi sta facendo parlare molto di sé e che, a quanto sembra, ha diverse sorprese per il futuro, alcune legate anche al mondo del cinema.

Chi ama i videogiochi e ha sempre sognato di poter provare Cyberpunk 2077 in versione gratuita, potrà quindi farlo per ben 5 ore di gioco complete (sia continuative che non) e tutto senza pagare o sottoscrivere nulla. Ciò che conta è non perdere altro tempo perché ne resta davvero poco prima che l’offerta svanisca del tutto, riportando come unica opzione, quella dell’acquisto.