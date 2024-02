Creare una storia su IG con più video è un gioco da ragazzi: cosa fare per essere il più chiacchierato del web

Vuoi creare una storia incredibile su Instagram? Puoi riuscirci seguendo questa procedura: è un metodo vincente.

Avere successo su un social network come Instagram non è facile. Bisogna personalizzare il profilo in maniera efficiente e seguire i trend del momento. Come se non bastasse anche dei contenuti interessanti da guardare e una buona fanbase sono importanti.

Ci vuole tanto tempo prima di accumulare un certo successo sul social network di Meta. Ma c’è qualcosa che è ancora più difficile da fare e che porta via tante ore. Stiamo parlando delle storie su Instagram. Devono essere fatte da ogni influencer che si rispetti e possono indicare diverse cose.

Per esempio che cosa stiamo facendo, oppure che cosa verrà pubblicato in futuro. Le storie vengono utilizzate in tanti modi diversi al giorno d’oggi. Ed è per questo motivo che non possono essere trascurate. Però è anche vero che farne di originali è diventata una impresa.

Storie originali su Instagram, usa questo trucco e tutti ti seguiranno

Per fortuna nulla è così impossibile come sembra. Questo perché è necessario seguire una semplice procedura per registrarle in un modo diverso dal solito. Si tratta di un trucco che non tutti conoscono e che potrebbe semplificare la nostra vita. Inoltre richiede pochi minuti per poter essere svolto. Ma di quale metodo stiamo parlando di preciso? Continua a leggere per scoprire in cosa consiste: non ne potrai più fare a meno.

Tanto per cominciare bisogna aprire Instagram e poi andare sull’icona del profilo. Dopodiché si dovrà passare da “Story” a “Reel” e in seguito a “Layout“. In questo modo apparirà la voce “Cambia layout“, che ci permetterà di accedere all’icona in basso a destra.

Da qui in poi troveremo “Scale”, la quale dovrà essere attivata. Arrivati a questa parte della procedura dovrete soltanto registrare un video dopo l’altro. Una volta finito salvatelo come da norma e poi uscite dalla funzione. Ora dovrete andare su “Story” abbandonando “Reel”.

Ripostate il video che avete salvato in questa categoria. Adesso avrete una storia diversa da tutte le altre e che presenterà una serie di filmati. La differenza dalle altre storie è che sembra ne abbiate fatte tante in una sola. Quindi si tratta di un metodo originale per poterle registrare ed inserire a conti fatti tutto quello a cui avete lavorato.