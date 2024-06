Così ti connetti a qualsiasi rete Wi-Fi anche senza conoscere la password: funziona davvero

Così potete connettervi a qualsiasi rete Wi-Fi anche senza conoscere la password. Ecco come fare, funziona davvero.

Avere una connessione ad internet sempre attiva è diventato da ormai diversi anni fondamentale. Che sia da casa col Wi-Fi o all’esterno con una rete mobile, bisogna sempre avere al possibilità di sfruttare i dati per poter navigare sui social, cercare indicazioni stradali, ascoltare la propria musica preferita e via dicendo. Ed ecco dunque che attivare un’offerta per internet a casa o con rete mobile è indispensabile.

Ma cosa fare nel caso non si abbia copertura? Magari vi siete dimenticati di pagare l’ultima bolletta, oppure quel giorno il vostro operatore telefonico proprio non ne vuole sapere di andare. Vi sveliamo un trucco che è a dir poco geniale e che inizierete ad utilizzare sempre. Così facendo, avrete modo di connettervi a qualsiasi rete Wi-Fi ovunque vi troviate, anche senza conoscere la password. Ecco che cosa dovete fare, funziona davvero e vi lascerà senza parole una volta aver concluso tutti i passaggi.

Connettersi al Wi-Fi senza password: ecco come fare

Grazie a questa guida facile e veloce, avrete la possibilità di agganciarvi alla rete Wi-Fi più vicina a voi in qualsiasi momento. Anche senza che siate a conoscenza della password. Un trucco efficace ma da utilizzare con parsimonia, senza mai rubare la connessione ad altre persone in quanto potreste andare incontro a pesanti sanzioni dal punto di vista civile e penale.

Il primo metodo, semplice e veloce, è quello di sfruttare WPS. Ossia una funzione che si attiva premendo un tasto sul modem per far partire la connessione immediata senza password. Oppure anche un QR Code da scannerizzare col proprio telefono. Di solito lo si trova nella parte inferiore del router, per poter velocizzare i tempi senza codice d’accesso.

C’è infine una terza alternativa che potrebbe fare al caso vostro: la condivisione della password. Tutto quello che dovete fare è munirvi di uno smartphone che già conosca la password della rete e sia connessa. Da Android, vi basta andare su Menu, Connessioni, selezionare la rete Wi-Fi a cui si è connessi e poi scegliere l’opzione Condividi.

Si genererà un codice QR da scannerizzare con l’altro dispositivo e il gioco è fatto. Da iOS, invece, vi basta andare sul menu Wi-Fi e selezionare la rete. Sarà il sistema operativo a chiedervi se volete condividere la password, confermate l’operazione e il gioco è fatto.