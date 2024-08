Così puoi dimezzare la bolletta del gas, ma hai ancora poco tempo: lo stanno facendo tutti

Se la bolletta del gas è sempre troppo alta, puoi dimezzarla con questo trucco. Sbrigati a metterlo in atto non hai più tempo!

Se esistesse un modo semplice e veloce per dimezzare la bolletta del gas, lo mettereste in pratica? Le bollette troppo alte sono un problema che attanaglia l’Italia ormai da tempo. In particolar modo i costi del gas, schizzati alle stelle dopo lo scoppio della guerra Russia – Ucraina, ha fatto gonfiare le bollette a fine mese, gettando tante famiglie nella disperazione.

I prezzi sono arrivati anche a triplicare rispetto a prima e questo significa guai per tantissime persone. Ecco perché qualsiasi metodo funzionante per diminuire le bollette, vale la pena di provarlo. Questo, poi, funziona davvero e arriverà anche a dimezzare i costi del gas per la tua casa. Ma devi affrettarti a metterlo in pratica, perché non hai più molto tempo per riuscire. Ecco di che cosa si tratta e perché stavolta funziona davvero.

Come dimezzare la bolletta del gas con un metodo veloce: sbrigati o non potrai più usarlo

L’arrivo del mercato libero ha fatto sì che molte note compagnie di erogazione energia e gas hanno potuto liberamente applicare rincari pesanti sulle forniture, che si sono riversati, poi, a fine mese nelle bollette degli italiani, molto gonfie e difficili da saldare. Ecco che trovare un operatore davvero conveniente e al passo con i tempi non è facile. Ma arriva in aiuto, per fortuna, la Federconsumatori a consigliare l’azienda migliore.

Si tratta di un nome fuori dai circuiti noti delle compagnie che tutti noi conosciamo: è ARERA che mette in campo un’offerta davvero vantaggiosa per il gas domestico, prorogandola fino alla fine del 2025. L’offerta si chiama Placet e permette di dimezzare i costi della bolletta del gas a fine mese, qualcosa che può davvero aiutare le famiglie in difficoltà.

La Federconsumatori, sempre e costantemente al fianco dei consumatori per trovare le offerte migliori e garantire una qualità di vita sempre più alta, si è espressa positivamente sull’offerta Placet di ARERA, in deroga fino a dicembre 2025. Tutto ciò che dovrai fare, dunque, è cambiare subito il tuo fornitore di gas e passare ad ARERA, per poter finalmente usufruire dell’offerta dimezza-bollette di cui hai bisogno. Importante è rimanere sempre informati sull’andamento del mercato, per usufruire delle offerte migliori, più vantaggiose disponibili al momento.