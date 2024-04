Così elimini l’imbarazzo quando qualcuno usa il tuo smartphone: trucco per nascondere tutto ciò che vuoi

Con questi piccoli accorgimenti, la privacy sarà tutelata e non dovrai più temere di prestare il tuo dispositivo ad altre persone.

Viviamo in un’era digitale dove il nostro smartphone è diventato una sorta di diario personale digitale. Foto, messaggi, app di dating e documenti sensibili: il nostro cellulare contiene dettagli intimi e privati che preferiremmo rimanessero lontani dagli occhi altrui. Condividerlo, quindi, può diventare una fonte di ansia, specialmente se temiamo che qualcuno possa incappare in qualcosa di troppo personale.

Quante volte capita di passare il telefono in mano a un amico o un parente e rendersi conto solo in quel momento che potrebbe vedere app o file che vorremmo rimanessero privati? La soluzione a questo problema risiede nella capacità di gestire efficacemente la privacy del proprio dispositivo. Molti non sono a conoscenza che è possibile nascondere quasi tutto ciò che si desidera nei nostri dispositivi.

Su dispositivi Android, il metodo per nascondere le applicazioni può variare a seconda del brand e del modello. Alcuni dispositivi, come quelli dotati di interfaccia One UI di Samsung, offrono funzioni integrate che permettono di nascondere app direttamente dall’app drawer.

Un controllo efficace sulla home: come renderla a prova di sconosciuti

È possibile accedere a queste impostazioni toccando l’icona a tre punti nell’angolo superiore destro dello schermo e selezionando l’opzione per nascondere le app. Altri dispositivi, come quelli Xiaomi con MIUI, offrono funzioni simili accessibili tramite l’icona di sicurezza.

Se possiedi un dispositivo che non offre questa funzionalità, come nel caso dei Google Pixel, puoi ricorrere a soluzioni di terze parti come Nova Launcher o Microsoft Launcher. Questi launcher permettono una personalizzazione più profonda, inclusa la possibilità di nascondere le app dalla schermata iniziale.

Anche gli utenti iPhone possono usufruire della funzione nativa per nascondere le app direttamente dalla schermata Home. Basta tenere premuto sulle app che si desidera nascondere e selezionare “Rimuovi dalla schermata Home“. Queste app non verranno eliminate, ma spostate nella Libreria app, dove restano accessibili ma non immediatamente visibili.

Anche per gli utenti di Windows che condividono il PC con altri nascondere app e collegamenti può essere vitale per mantenere la privacy. Windows permette di nascondere le icone sul desktop semplicemente deselezionando l’opzione “Mostra icone del desktop” nel menu contestuale. Per una privacy ancora maggiore, è possibile impostare le proprietà di un’app o collegamento per renderlo nascosto.