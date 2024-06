Cos’è il debloat e perché devi farlo subito al tuo PC per allungargli di parecchio la vita: la guida

Grazie al debloat, potete allungare di parecchio la vita al vostro PC. Ecco come farlo subito e per quale motivo: la guida completa.

Per poter avere un PC che sia sempre veloce e performante anche in situazioni di stress, è necessario mettere in campo alcune contromosse utili per favorire il corretto funzionamento delle specifiche hardware interne. Ci sono diverse guide fornite dagli esperti e che nel corso degli anni sono state tramandate. Con risultati più o meno efficaci, da provare con mano per vedere se è la soluzione al vostro problema.

Oggi vi parliamo però di una nuova tecnica che promette di allungare di parecchio la vita al vostro PC. Probabilmente non ne avevate ancora sentito parlare ma, dopo aver visto quanto poco ci vuole a completare l’operazione, procederete anche voi con i vari passaggi. Ecco la guida completa che darà modo di avere un computer sempre performante, veloce e pronto all’uso anche dopo tanti anni: è pazzesco!

Debloat del PC: cos’è e come si fa

Se avete un PC con Windows 11 installato, sicuramente avrete notato la presenza di una serie di aspetti che vanno a rallentare il suo funzionamento generale. Pensate alle app di messaggistica istantanea, a quelle per la musica, per lo streaming, le prove dei software e tanto altro.

C’è in particolare una grossa causante, ossia il Bloatware. Un software che si trova sul vostro PC e che occupa molto spazio sul disco. Eseguendosi in background e occupando risorse, va a rallentare il tutto senza che nemmeno ne eravate a conoscenza. Ed è qui che entra in campo la tecnica del Debloat. Da poter applicare sia con strumenti di terze parti automatizzati che con alcuni passaggi da compiere a mano.

Se avete deciso di mettervi alla prova e di non affidarvi a programmi esterni, allora per prima cosa dovete disinstallare il Bloatware dalle impostazioni. Vi basta premere Start, cercare Impostazioni, aprire l’app e poi selezionare la voce App nella barra laterale. Andando a selezionare tutte le app installate e disinstallandole se non vi servono.

Come secondo punto, concentratevi sulle app di avvio dalla schermata App in Impostazioni. Scorrete verso il basso fino a trovare la voce che vi serve e mettete Off su quei programmi che non volete partano in automatico quando accendete il computer. Infine concentratevi sulle funzionalità opzionali come Cronologia degli appunti, Riconoscimento vocale, Spotlight e via dicendo. Potete sbizzarrirvi dalle Impostazioni, più cose disattivate maggiore sarà l’efficienza del computer.