Cosa vogliono i videogiocatori da PS5 PRO: 5 cose che continuano a ripetere sui social

PS5 PRO non è ancora sugli scaffali ma ha su di sè una grande responsabilità. Ecco cosa vogliono i giocatori per lasciarsi convincere.

Anche se potremmo forse vederla tra non molto, ufficialmente di PS5 PRO sappiamo poco o nulla. Ma sarà una console che dovrà per forza di cose essere a modo suo straordinaria per convincere il pubblico che vale la pena questo upgrade. E perché sia d’effetto dovranno esserci necessariamente alcune cose che proprio i fan di Sony hanno dichiarato essere imprescindibili.

Dai commenti lasciati sui social emerge una fanbase con le idee piuttosto chiare. Si tratta di una lista dei desideri ovviamente, ma alcune richieste sono decisamente sensate. Dal design esterno alle specifiche tecniche ecco allora la PS5 PRO dei sogni. Ognuno ha la sua idea quando si parla di console e di videogiochi.

E per quanto PS5 possa essere una compagna di partite molto affidabile c’è sempre spazio per migliorare. A partire dall’aspetto estetico. Tanti commenti sui social, ogni volta che se ne parla per esempio la vorrebbero meno ondulata, dato che la forma scelta per PS5 mal si adatta, spiegano i detrattori, alla maggior parte delle zone in cui va posizionata.

PS5 PRO, se è così la vorranno tutti

Ed è addirittura per qualcuno il motivo per essere ancora fermi con la generazione precedente. Passando dall’esterno all’interno, molte volte i commenti si sono concentrati su una richiesta ben precisa: più memoria e una gestione migliore del calore che si genera all’interno. Un calore che è stato oggetto di tanti meme con la console Sony photoshoppata al posto di scoppiettanti camini in baite coperte di neve. Alcune caratteristiche che dovrebbero essere cambiate non riguardano poi specificatamente la console quanto il suo controller.

Secondo molti sono migliori rispetto a quelli della rivale Xbox ma comunque soffrono di invecchiamento precoce e molti risultano pressoché inutilizzabili dopo neanche un anno. Molto delicata sembra essere proprio la zona degli stick. E se un controller migliore, una architettura interna migliore e anche un design meno avveniristico sono in cima ai desideri molti sono anche quelli che parlano della retrocompatibilità e della qualità di riproduzione dei giochi.

Tante volte, quando si è parlato della nuova console, c’è infatti chi sui social ha sottolineato come la società dovrebbe finalmente convincersi a dare performance migliori e il numero che ritorna è 4K, 4K 60 FPS per il Path tracing, 4K 60 FPS come standard per tutti i giochi in uscita e così via. Da ultimo c’è in effetti il punto dolente proprio dei giochi.

Chi ha acquistato PS5 si aspettava di avere una più che generosa libreria di titoli, pensati appositamente per questa generazione. Ma come dimostrano alcuni numeri, più della metà di chi possiede una console Sony possiede ancora i modelli della generazione PS4. Perché i titoli continuano ad uscire anche nella versione per la console più piccola. C’è chi vorrebbe finalmente dei giochi realmente next-gen.