Cosa fare se finisci lo spazio sul cloud di Gmail? Ecco il trucco che non ti dice nessuno

Se ti trovi nella situazione in cui Google ti dice che lo spazio di archiviazione è in esaurimento, non ti resta che provare questo trucco.

Tra le cose certe di chi possiede un telefono Android – e un account Google – ce n’è una a cui non scappa nessuno almeno una volta nella vita: l’avviso di esaurimento dello spazio di archiviazione. In quei momenti, la sensazione provata potrebbe essere quella di sconforto, perché ciò richiede del tempo per eliminare i file superflui, rinunciare a qualche file o, in alternativa, pagare lo spazio aggiuntivo per l’archiviazione.

I più datati ricorderanno che diversi anni fa, Google ha promesso ai suoi utenti che non avrebbe fatto pagare lo spazio di archiviazione. Tuttavia, nel ormai lontano 2013, capì che quella scelta non era poi così conveniente e decise di dare un massimo di 15 GB per archiviare tutti i dati all’interno dei suoi servizi.

Si tratta di un vero problema poiché l’esaurimento dello spazio non solo non consente di salvare foto e video, ma neanche di ricevere email. E chi usa tale account per lavoro? Fornire un’altra email sarebbe complesso e poco funzionale. Per fortuna la soluzione c’è e non è quella di pagare mensilmente altro spazio di archiviazione.

Come liberare spazio dal cloud di Gmail

Se per principio non hai alcuna intenzione di pagare lo spazio di archiviazione Google, la soluzione più semplice e funzionale è quella di creare un altro account, dove sposterai tutte le tue email vecchie. Come fare? Prima di tutto, crea un account Gmail secondario. Vai su Gmail, clicca sull’icona del profilo in alto a destra e seleziona “Aggiungi un altro account“. Clicca su “Crea account” nella pagina successiva e segui le istruzioni per creare il nuovo account.

Una volta creato l’account secondario, duplica le email dall’account principale a quello secondario. Sul tuo account principale, vai su Impostazioni > Inoltro e POP/IMAP e abilita POP per tutta la posta. Assicurati di selezionare l’opzione “Conserva la copia di Gmail nella Posta in arrivo“.

Poi, sul tuo account secondario, vai su Impostazioni > Account e importa e aggiungi il tuo account principale sotto “Controlla la posta da altri account”. Questo inizierà a duplicare le email dall’account principale a quello secondario. Dopo che tutte le email sono state duplicate, è il momento di rimuovere le email duplicate dall’account principale.

Per fare ciò, vai sull’account secondario e disabilita l’opzione per controllare la posta dall’account principale. Sul tuo account principale, usa il termine di ricerca “prima: gg/mm/aaaa” per trovare tutte le email precedenti a una certa data, ad esempio, “prima: 01/01/2020”. Seleziona tutte queste email e spostale nel cestino. Infine, svuota il cestino per liberare definitivamente lo spazio.

Ovviamente considera che, dopo questa operazione, dovrai accedere al tuo account secondario per trovare le email più vecchie. Il trasferimento delle email potrebbe richiedere qualche giorno, ma puoi continuare a usare il computer normalmente nel frattempo. Non dimenticare: controlla anche la cartella spam nel tuo account secondario e assicurati che gli allegati sospetti non siano stati bloccati.