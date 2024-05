Cosa faceva Bill Gates prima di diventare il patron di Microsoft? Solo i veri esperti risponderanno nel modo giusto

Tutti associano il nome di Bill Gates a quello di Microsoft, la sua è una carriera partita da lontano: fu questa la sua prima idea.

Non c’è dubbio sul fatto che Bill Gates sia ormai da anni una delle persone più importanti, ricche ed influenti del mondo intero. Merito soprattutto della Microsoft, fondata nella seconda metà degli anni settanta, che fu però frutto del primo fallimento del noto imprenditore. Non tutti sanno che il celebre informatico ha faticato un po’ prima di raggiungere il tanto ambito successo.

Oggi Bill Gates sembra non avere rivali, quando si pensa agli uomini più facoltosi della terra il suo è tra i primi nomi che vengono in mente. Ciononostante, quasi nessuno conosce nel dettaglio quella che è stata la sua carriera e tantomeno quello che è stato il progetto precedente a Microsoft. Era la prima metà degli anni settanta e le sue idee erano già chiare ma forse il mondo non era ancora pronto.

E pensare che i suoi genitori avrebbero voluto per lui un futuro da avvocato. Invece Bill Gates ha spesso agito di testa sua e, tra un tentativo e l’altro, alla fine è riuscito a trovare la propria strada. Il suo più grande merito è quello di aver tenuto duro fino alla fine, così facendo tutti i suoi sforzi sono stati ripagati. E voi sapete di cosa si occupava il suo primo software?

Bill Gates prima di Microsoft: ecco cosa faceva

Correva l’anno 1975, era esattamente il 4 aprile, quando Bill Gates insieme a Paul Allen, realizzarono la Microsoft Corporation. Ma il grande successo arrivò solo negli anni ottanta. Prima di allora l’informatico più famoso della storia dedicò le proprie energie ad un progetto chiamato Traf-O-Data.

Era il 1972 e i due già citati imprenditori, coadiuvati da Paul Gilbert, realizzarono questa società con uno scopo ben preciso: quello di analizzare il traffico su strada. All’epoca Bill Gates e i suoi collaboratori erano solo degli studenti e i dispositivi non erano di uso comune come oggi. Per questo non fu affatto facile realizzare un software efficace al cento percento. Tuttavia, questa realizzazione segnò una svolta nel campo tecnologico.

Con il tempo Traf-O-Data non è certamente passato alla storia per aver fornito a Bill Gates i suoi guadagni ma è considerata una delle prime pietre per quanto riguarda il linguaggio informatico e quello relativo alla programmazione. Fu proprio dalle macerie di questo software che l’imprenditore realizzò Microsoft.

Anche lì il successo non fu immediato ma grazie al duro lavoro e agli errori del passato i due hanno capito al meglio come muoversi. Nel 1987, e perciò quindici anni dopo l’invenzione di Traf-O-Data, Bill Gates è diventato ufficialmente uno degli uomini più ricchi del mondo.