Copiare testo da un file PDF: il trucco che ti permette di farlo in 3 secondi, davvero geniale

Ecco come copiare un testo da un file PDF, con questo trucco ci mettete 3 secondi ed è davvero geniale: tutti i passaggi.

I file PDF rappresentano da sempre uno degli elementi imprescindibili per chiunque si ritrova ad utilizzare il proprio PC personale. Stiamo parlando di un formato che viene solitamente utilizzato per i documenti, e può tornarvi utile tanto per lo svago quanto soprattutto per il lavoro. Se vengono di solito pensati per la sola lettura, in realtà questi file possono anche essere creati da zero, modificati, compilati e via dicendo.

C’è però una particolare azione che all’apparenza sembra impossibile da svolgere, a meno che non consociate alcuni trucchi del mestiere. Avete mai provato a copiare un testo da un file di questo tipo? Molto probabilmente non ci siete riusciti, perché nella forma classica non è possibile farlo. Ecco alcuni passaggi utili e un trucco segreto che vi darà modo fai fare ciò, ci vuole pochissimo e funziona sempre.

Come copiare un testo da un file PDF: il trucco

Se avete bisogno di copiare un testo da un file PDF, c’è un trucco segreto di cui oggi vi parleremo e che potrà tornarvi utilissimo sia per lo svago che per il lavoro. Richiede pochi e semplici passaggi, all’apparenza accessibili solo agli esperti ma che dopo aver scoperto anche voi non ci penserete due volte prima di mettere in pratica. Ci vuole veramente poco, e il risultato è sempre efficace e garantito.

Tutto quello che dovete fare è usare OCRmyPDF, ossia uno strumento che ha la funzionalità OCR per il riconoscimento ottico dei caratteri. Ed è molto utile per fare quello che vi serve quando partite da documenti che sono stati scannerizzati. Con questo software, potete convertire tutto in un file PDF/A che permette di effettuare ricerche nel documento, di copiare e di incollare il testo in altri programmi.

L’operazione di copia e incolla sarà elementare e accessibile come sempre, e non è finita qui. Avrete la possibilità di conservare l’esatto risoluzione delle immagini che si trovano nel documento originale. E anche di correggerne l’inclinazione prima di effettuare l’operazione OCR.

Vi consigliamo di scaricare subito questo soffre e di iniziare a godere dei suoi enormi vantaggi, i vostri file PDF non avranno più segreti e saranno sempre accessibili, modificabili e convertibili in qualche istante. Come mai avevate penato di poter fare prima di oggi.