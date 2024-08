Controlla queste 5 cose prima di comprare su Instagram: così non ti trufferanno mai

Il sistema per evitare problemi su Instagram Shopping, quello che bisogno conoscere per fare acquisti sicuri.

Un nuovo modo per fare acquisiti online è Instagram Shopping, la piattaforma che sempre più conquista pubblico e appassionati. Le offerte possono essere eccellenti e quindi la possibilità di fare affari interessanti non manca. Sta all’acquirente orientarsi tra le proposte e individuare quelle che appare più allettante.

Il compratore però deve preoccuparsi non solo di scegliere in maniera adeguata l’articolo più ricercato. Deve imparare a scongiurare pericoli e pessimi affari, purtroppo sempre presenti nelle piattaforme di vendita online. Infatti nonostante le politiche di protezione di Instagram verso gli acquirenti, non mancano vere e proprie trappole per gli sprovveduti. Ci sono comunque delle buone norme da seguire per scongiurare il pericolo delle truffe.

Instagram Shopping come proteggersi dalle truffe

Una delle prime accortezze da avere è verso le forme di pagamento. La piattaforma avverte i clienti che solo per gli articoli pagati direttamente sulla piattaforma è possibile ottenere un rimborso in caso di contrattempi. Questo significa che se un venditore richiede un pagamento non sulle piattaforma ma attraverso bonifico o carta regalo, magari in criptovaluta, è bene prestare molta attenzione.

Il pericolo diventa ancora più concreto se l’inserzionista non comunica chiaramente il prezzo dell’articolo in vendita, ma vuole essere contattato. Potrebbe richiedere un prezzo più elevato di qunto presentato o pretendere un pagamento diretto, ma questo potrebbe creare problemi in caso di rimborso come accennato. Altro aspetto cui prestare attenzione sono le politiche di reso presentate dai venditori.

Se troppo restrittive o poco esplicite, meglio evitare l’acquisto. In caso di problemi e resi complicati, Instagram potrebbe non essere in grado di sostenere l’acquirente. Un ulteriore campanello d’allarme è per le immagini che presentano l’articolo. Quelle pixellate o a bassa risoluzione potrebbero non essere originali e non rappresentare la realtà. L’incoerenza nel branding, come i loghi non rispettati sui prodotti venduti sono un pessimo segnale.

Non è raro che i truffatori utilizzino immagini create con IA per rendere più attraenti gli articoli, in maniera del tutto ingannevole. Una foto irreale potrebbe nascondere una truffa. Un negozio o un account creati da poco tempo su Instagram potrebbero essere poco affidabili. Nella home page dell’account, cliccando sui tre puntini orizzontali si può sapere quando questo è entrato sul social.

Importante anche considerare le valutazioni di altri clienti, un sito attivo da anni ma senza recensioni potrebbe essere stato acquistato. Gli affari si fanno con venditori verificati, con giudizi e valutazioni consolidate nel tempo. A questo proposito meglio evitare venditori con valutazioni soltanto a cinque stelle, potrebbero essere del tutto inventate. Infine un venditore che disattiva la possibilità di commenti ai suoi articoli, potrebbe non essere del tutto affidabile.