Controlla il tuo fascicolo previdenziale sul sito INPS: è facilissimo, serve lo SPID

Avete bisogno di controllare il vostro fascicolo previdenziale? Ecco come fare dal sito dell’INPS, vi basta utilizzare lo SPID.

Come sicuramente avrete già notato, da qualche anno è partita un’opera di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Italia senza precedenti. Con i principali servizi che stanno venendo traslati online, tramite siti web e portali che danno modo ai cittadini di godere di vantaggi enormi direttamente da casa propria. Accedendo tramite computer o smartphone con le proprie credenziali SPID.

Ossia un sistema di autenticazione sicuro e che è collegato direttamente ai dati personali registrati tramite documento. Così che non ci siano rischi per la sicurezza. Tra le altre cose, anche il sito dell’INPS dà la possibilità di utilizzare questo sistema per un motivo nello specifico. Ossia accedere al proprio fascicolo previdenziale. Non sapete come si fa? Ecco la guida facile e veloce, così in men che non si dica avrete risolto.

Accedere al fascicolo previdenziale: come fare sul sito dell’INPS

Il fascicolo previdenziale è una sezione utilissima a cui ogni cittadino residente in Italia può accedere per conoscere la propria posizione contributiva in vista della pensione. Con tanto di consultazione, download e stampa di tutti i fogli necessari. Ma non solo, perché qui trovate anche le certificazioni sanitarie o reddituali e la corrispondenza. Non sapete come accedervi? Dal sito dell’INPS si fa così, vi serve solo lo SPID.

Tutto quello che dovete fare è accedere al portale principale dell’ente e poi andare verso il basso fino a quando non troverete la voce Fascicolo previdenziale del cittadino. Cliccateci e passerete in automatico alla pagina di login con lo SPID.

Non dovrete far altro che scegliere il vostro provider e poi inserire le credenziali. Dopo aver superato il sistema di autenticazione a due fattori, ecco che sarete dentro la vostra sezione privata con tutte le informazioni e la documentazione del caso.

Trovate direttamente online, tra le altre cose, alcuni aspetti utili come le comunicazioni telematiche, l’anagrafica di dettaglio, la domanda di pensione, la posizione assicurativa, i modelli, la cessione del quinto e la Cassetta postale online.

Vi ricordiamo inoltre che, se non siete muniti di SPID, potete anche utilizzare i due sistemi alternativi CNS o CIE. Ci vogliono pochi istanti e avete fatto, in questo modo non sarà più necessario andare negli uffici dell’INPS per ottenere documenti ed informazioni: è tutto online!