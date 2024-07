Conto corrente, se ti trovi in questa situazione devi subito correre in banca: controlla subito

Il conto corrente degli italiani è a rischio e chi si trova in questa situazione deve avvertire immediatamente la banca: controlla subito.

La digitalizzazione dei servizi ha indubbiamente facilitato e sveltito le operazioni, anche bancarie, ma c’è il risvolto della medaglia: la rete e i dispositivi non sono sicuri al 100%.

Oggi la maggior parte delle persone gestisce il conto corrente tramite l’home banking e via telefono con le app. Se da una parte, come detto, questo sistema è molto comodo, dall’altra purtroppo non è esente da criticità. Ecco una delle ultime novità in questo senso.

I dati personali dei cittadini sono sempre più in pericolo a causa della loro diffusione negli immensi database di tutti i tipi; inoltre i cyber criminali adottano strategie sempre più efficaci per rubarli e ideare truffe. Una delle ultime viaggia sulla nota app di messaggistica di Meta, WhatsApp, e sta già facendo numerose vittime.

Attenzione al conto in banca, rischi di perdere tutti i soldi in un minuto

Nonostante le persone siano a conoscenza delle truffe, queste riescono sempre a far cadere qualcuno nella rete ingannevole. La truffa che gira ultimamente su WhatsApp funziona così: arriva un messaggino da un utente, con scritto un semplice “ciao”.

Poi segue un altro messaggio in cui si propongono metodi di vario tipo per guadagnare facilmente molti soldi. Può sembrare assurdo che alcune persone credano davvero che si tratti di una proposta onesta, eppure accade.

Chi cede alla tentazione di guadagnare soldi extra, finisce per regalare i propri dati ai truffatori; nel “migliore” dei casi, la vittima viene derubata di tutto il denaro sul conto corrente; nei casi peggiori, può subire un furto d’identità, con conseguenza ancora più nefaste.

Non bisogna mai pensare che certe dinamiche accadano raramente, anzi: il giro d’affari delle truffe vanta cifre superiori ai 4 miliardi di euro all’anno. Il consiglio è sempre il medesimo, ovvero non ci si può fidare di nessuno, soprattutto e contatta casualmente sui social u sulle app di messaggistica. Inoltre non si deve mai cliccare sui link presenti nei messaggi (o SMS o email) perché questi portano a siti fasulli.

Infine, una volta venuti a conoscenza di una nuova truffa e delle dinamiche che la caratterizzano, è sempre bene avvertire amici e parenti, in modo che i criminali facciano meno vittime possibile. A rischio, si sa, sono soprattutto gli anziani perché più ingenui e fiduciosi.