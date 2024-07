Conosci questa modalità di Alexa? È la meno nota ma per alcuni la più utile

Alexa è diventata una parte integrante di molte case, che aiuta con compiti come impostare promemoria, riprodurre musica e controllare dispositivi intelligenti.

Ma sapevi che Alexa può anche aiutarti in auto? Con la modalità auto di Alexa, puoi usare la tua voce per fare cose come ottenere indicazioni stradali, effettuare chiamate e ascoltare musica mentre guidi.

La modalità auto di Alexa è progettata per rendere il guidare più sicuro e più semplice. Può essere attivata in due modi: dicendo “Alexa, entra in modalità auto” o connettendo il telefono al sistema di infotainment dell’auto tramite Bluetooth. Una volta attivata la modalità auto, Alexa adatta le sue risposte per un ambiente di guida, con annunci più concisi e un volume più alto.

Una delle funzionalità più utili della modalità auto di Alexa è la possibilità di utilizzare la voce per ottenere indicazioni stradali. Puoi semplicemente dire “Alexa, portarmi a casa” o “Alexa, trovare il ristorante più vicino”. Alexa ti fornirà indicazioni passo passo, che saranno visualizzate sullo schermo dell’auto o sull’app Alexa sul tuo telefono.

Cosa puoi fare con Alexa in auto

Alexa può anche essere usata per effettuare chiamate mentre si è al volante. Puoi semplicemente dire “Alexa, chiama [nome]” e Alexa effettuerà la chiamata per te. Puoi anche usare Alexa per inviare messaggi, ascoltare musica e controllare altre funzioni dell’auto, come l’aria condizionata e i finestrini.

Oltre alle funzionalità di sicurezza, la modalità auto di Alexa può aiutarti a intrattenerti durante la guida. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast o audiolibri. Puoi anche usare Alexa per ottenere aggiornamenti sul traffico e sul meteo.

Per usare la modalità auto di Alexa, hai bisogno di un’auto compatibile e di un dispositivo Alexa abilitato. La maggior parte dei veicoli recenti ha sistemi di infotainment compatibili con Alexa, ma puoi anche usare l’app Alexa sul tuo telefono.

La modalità auto di Alexa è uno strumento potente che può aiutarti a guidare in modo più sicuro e più efficiente. Con le sue varie funzionalità, può aiutarti a rimanere collegato, intrattenerti e informarti mentre sei al volante. Quindi, la prossima volta che guidi, prova ad usare la modalità auto di Alexa e scopri come può rendere la tua esperienza di guida più piacevole.