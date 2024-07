Conoscevi questo metodo per inviare i tuoi documenti sul Kindle?

Hai un documento che vuoi leggere sul tuo Kindle, ma non sai come inviarlo? Non preoccuparti, è più facile di quanto pensi.

In questo articolo, ti mostrerò i diversi modi in cui puoi inviare documenti al tuo Kindle, sia da un computer che da un dispositivo mobile.

Assicurati che il tuo Kindle sia connesso al Wi-Fi per poter ricevere i file. Puoi anche inviare documenti al tuo Kindle tramite un servizio cloud come Dropbox o Google Drive. Se il documento è in un formato diverso da quelli supportati da Kindle, potresti doverlo convertire in un formato compatibile prima di inviarlo.

Con questi semplici passaggi, puoi facilmente inviare qualsiasi documento al tuo Kindle e goderti la lettura in qualsiasi momento e ovunque. Quindi, non aspettare, inizia a leggere!

Inviare documenti al Kindle

Il modo più semplice per inviare documenti al tuo Kindle è tramite il sito web di Amazon. Tutto quello che devi fare è accedere al tuo account Amazon e andare alla pagina “Gestisci il tuo contenuto e i tuoi dispositivi”.

Da lì, troverai una sezione chiamata “Inviare contenuti al tuo dispositivo”. Seleziona “Inviare un documento personale” e carica il file che desideri inviare. Puoi inviare file in formati come PDF, MOBI, DOC e TXT.

Se vuoi usare un programma email per inviare documenti al tuo Kindle, devi conoscere l’indirizzo email univoco associato al tuo Kindle. Questo indirizzo è diverso dal tuo indirizzo email Amazon e puoi trovarlo nelle impostazioni del tuo Kindle o nella pagina “Gestisci il tuo contenuto e i tuoi dispositivi” sul sito web di Amazon. Una volta che hai l’indirizzo email, puoi inviare il documento come allegato a un’email. Il tuo Kindle riceverà automaticamente il documento e lo scaricherà nella tua libreria.

Se utilizzi un dispositivo mobile, puoi inviare documenti al tuo Kindle tramite l’app gratuita “Kindle” di Amazon. L’app ti permette di caricare documenti dal tuo dispositivo o da altre app come Dropbox, Google Drive e OneDrive.