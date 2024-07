Conoscevi questi modi per spegnere il PC? Ti faranno risparmiare tempo!

Siamo onesti, quanti di voi ancora spengono il PC usando il pulsante fisico? O peggio, navigando tra i meandri del menu Start?

Probabilmente la maggior parte di voi, ma sappiate che state sprecando secondi preziosi della vostra vita ad ogni spegnimento. E se vi dicessi che esiste un modo per spegnere il vostro PC in un batter d’occhio, direttamente dalla tastiera? Ecco due metodi infallibili per diventare dei veri ninja dello shutdown.

Potreste chiedervi perché mai dovreste imparare queste scorciatoie da tastiera quando potete semplicemente usare il mouse. La risposta è semplice: velocità ed efficienza. Una volta che avrete memorizzato queste combinazioni di tasti, sarete in grado di spegnere il vostro PC molto più velocemente rispetto a prima, risparmiando tempo ed energie.

Inoltre, usare la tastiera per navigare nel sistema operativo è un ottimo modo per migliorare le vostre competenze informatiche e diventare utenti più esperti. Quindi, cosa aspettate? Mettete in pratica questi trucchi e dite addio ai tempi morti davanti al PC!

Metodo 1: la combo segreta Windows + X

Questa combinazione di tasti è una vera miniera d’oro per chi vuole velocizzare l’uso del PC.

Premendo contemporaneamente i tasti Windows + X, si aprirà un menu contestuale con una serie di opzioni utili. Per spegnere il PC, basta premere la lettera H* (non è necessario tenere premuto alcun tasto) e poi A per confermare. Facile, vero?

E se volete riavviare? Stessa cosa, ma al posto di A premete R. Con un po’ di pratica, sarete in grado di spegnere il PC in un secondo netto!

Metodo 2: la via del desktop con ALT + F4

Questo secondo metodo è altrettanto rapido e vi permette di scegliere tra diverse opzioni di spegnimento. Prima di tutto, tornate al desktop premendo contemporaneamente i tasti Windows + M. A questo punto, premete la combinazione di tasti ALT + F4, la scorciatoia universale per chiudere le finestre.

Si aprirà una finestra di dialogo con diverse opzioni:

Arresta il sistema : per spegnere completamente il PC.

: per spegnere completamente il PC. Riavvia il sistema : per riavviare il PC.

: per riavviare il PC. Disconnetti : per chiudere la sessione utente.

: per chiudere la sessione utente. Sospendi: per mettere il PC in stato di sospensione.

Usando le frecce direzionali della tastiera, selezionate l’opzione desiderata e premete Invio per confermare.