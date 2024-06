Connetti il tuo telefono a qualsiasi Smart TV con un semplice comando

Connettere il proprio smartphone a una smart TV può sembrare un’operazione complessa, ma seguendo alcuni semplici passaggi è possibile godere dei contenuti del proprio dispositivo mobile direttamente sul grande schermo della televisione.

Questo articolo illustrerà come effettuare questa connessione utilizzando diversi modelli di telefono, inclusi Samsung Galaxy e Xiaomi.

Per iniziare, è fondamentale che sia lo smartphone che la smart TV siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Una volta verificato ciò, si può procedere aprendo il pannello di controllo sul telefono Samsung Galaxy. Scorrendo verso destra si troverà l’icona “Smart View”. Cliccandoci sopra apparirà un menu che permetterà al telefono di cercare le TV connesse alla stessa rete Wi-Fi. Selezionando la TV desiderata, comparirà un messaggio su quest’ultima che richiederà di autorizzare la connessione. Dopo aver dato l’autorizzazione, lo smartphone sarà connesso alla TV e sarà possibile visualizzare tutte le app del telefono direttamente sullo schermo della televisione.

Una volta stabilita la connessione tra il Samsung Galaxy e la smart TV, è possibile aprire qualsiasi applicazione presente sullo smartphone, come Netflix o YouTube, e visualizzarne i contenuti sulla televisione. È anche possibile accedere alla galleria fotografica del telefono per vedere immagini e video sul grande schermo. Per disconnettere il dispositivo dalla TV, basta cliccare sull’icona corretta situata in alto a destra dello schermo del telefono e selezionare l’opzione per disconnettersi.

Collegamento tramite uno Smartphone Xiaomi

Il processo per collegare uno smartphone Xiaomi a una smart TV è simile a quello descritto per il Samsung Galaxy. Anche in questo caso è necessario che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi. Aperto il pannello di controllo dello Xiaomi, si dovrà selezionare l’opzione “Cast”. Il telefono inizierà automaticamente a cercare le televisioni disponibili sulla stessa rete Wi-Fi. Una volta trovata la propria smart TV e selezionata dall’elenco proposto dal dispositivo mobile, verrà richiesta un’autorizzazione sulla televisione per completare la connessione.

In alcuni casi potrebbe accadere che uno smartphone non riesca a stabilire una connessione diretta con una smart TV anche se entrambi i dispositivi sono collegati allo stesso network Wi-Fi; alcune volte questo problema può essere risolto semplicemente riavviando lo smartphone e riprovando il processo di connessione. Se persistono problemi di compatibilità tra lo smartphone e la smart TV nonostante i tentativi precedenti, esistono metodi alternativi per condividere contenuti specifici come video da YouTube direttamente sulla televisione utilizzando funzioni integrate nelle app stesse.

Un metodo alternativo nell’utilizzo dell’app YouTube prevede l’utilizzo dell’icona di condivisione situata nella parte superiore dell’app mobile; cliccandola appariranno le opzioni disponibili tra cui quella per trasmettere i video direttamente sulla propria smart TV attraverso la rete Wi-Fi comune. Un’altra opzione offerta dall’app YouTube consente di collegarsi tramite un codice specifico fornito dalla sezione impostazioni dell’app YouTube sulla televisione; inserendo questo codice nell’apposito spazio sull’app mobile si stabilisce una connessione diretta che permette la visione dei contenuti scelti dal proprio dispositivo mobile sullo schermo della televisione.

Questo articolo ha illustrato vari metodi attraverso cui è possibile collegare facilmente uno smartphone a una smart TV utilizzando funzionalità standard presenti nella maggior parte dei dispositivi mobili moderni o ricorrendo ad alternative specifiche quando necessario.