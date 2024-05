Congedo parentale, comunicazione importantissima sul sito dell’Inps: controlla subito

L’INPS con il messaggio numero 1629 del 26 aprile 2024 pubblica una comunicazione che tutti devono conoscere: è per il congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2024 ha modificato la disciplina del congedo parentale per l’anno in corso. Nello specifico ha innalzato l’importo dell’indennità dedicata al papà e alla mamma per una doppia mensilità.

Per congedo parentale si intende un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene concesso ai lavoratori e alle lavoratrice dipendenti per prendersi cura del figlio durante i primi anni di vita. Durante il periodo di assenza dal posto di lavoro, i genitori riceveranno un’indennità economica in sostituzione del reddito da lavoro.

La Legge di Bilancio 2024 ha modificato la misura introducendo un secondo mese di indennità per madri e padri sul totale dei sei previsti entro il sesto anno di vita del bimbo. Per l’anno in corso il Governo ha aumentato l’indennità solitamente pari al 30% della retribuzione imponibile all’80% per due mesi nel 2024 e all’80% per un mese più un altro mese al 60% dal 2025.

Gli avvisi INPS per lavoratori e datori di lavoro

Tale novità riguarda i lavoratori dipendenti privati e del settore pubblico che alla fine del congedo di paternità o maternità avranno questo aumento di cui approfittare. Le istruzioni operative per i dipendenti privati sono state inserite nella circolare 57 del 18 aprile. Quella del 26 aprile è dedicata ai datori di lavoro e cambia alcuni parametri interessanti.

Nello specifico, l’ente della previdenza sociale sottolinea che i datori che hanno già proceduto con l’elaborazione delle buste paga di aprile 2024 indicando il congedo parentale in misura ordinaria del 30% potranno conguagliare la prestazione con l’integrazione all’80% sui flussi dei mesi di maggio e giugno dell’anno in corso.

L’ente aggiunge che si valorizzerà con il codice L330 con indicazione 04.2024 nell’elemento “AnnoMeseRif” con contemporanea restituzione usando il codice M047. Nella circolare precedente, quella dedicata ai dipendenti, l’INPS ha sottolineato come il mese aggiuntivo di congedo parentale indennizzato all’80% nel 2024 spetta unicamente al genitore lavoratore dipendente.

Se l’altro genitore dovesse appartenente ad un’altra categoria lavorativa non potrà approfittarne. Sono esclusi dal congedo, infatti, gli autonomi inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Nella circolare, poi, l’ente della previdenza sociale evidenzia come l’elevazione dell’indennità per un ulteriore mese riguardi anche le famiglie che adottano un bimbo oppure lo prendono in affido non oltre il compimento della maggiore età del minore.