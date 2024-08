Con questo piccolo accessorio puoi anche buttare la tua chiavetta USB: alta velocità e sicurezza

Portare file a spasso su una chiavetta USB è cosa del passato. Ma non perché ora tutto è nel cloud! Questo accessorio ti cambia la giornata.

Se lavori molto tempo ogni giorno con il computer è probabile che tu abbia bisogno di portare con te un po’ di file. Di solito tutto viaggia attraverso le classiche chiavette USB oppure viene trasferito utilizzando il cloud.

Ma entrambe queste tecnologie hanno diversi limiti, soprattutto per quello che riguarda la velocità di trasferimento e la mole di dati che si possono portare a spasso. Per questo motivo risulta invece interessante parlare di un piccolo accessorio che diventa versatile e può essere utilizzato in maniera anche molto creativa. Se lo provi rischi di non poterne fare più a meno.

Più o meno da quando esistono i computer si è sentita la necessità di poter avere dei supporti per spostare da una parte all’altra file di ogni tipo. Prima furono i dischi, i dischetti, poi arrivarono i CD e i DVD e alla fine cominciammo tutti ad utilizzare le pennette USB. Adesso non c’è scrivania o borsa per computer portatile in cui non ci sia almeno una chiavetta per ogni evenienza.

Il piccolo accessorio che trasforma tutto in chiavetta USB

Ma non sempre l’utilizzo di una chiavetta è la soluzione migliore. Uno dei limiti che tanti modelli hanno è per esempio la capacità interna e la velocità con cui i file possono essere trasferiti dalla chiavetta al computer oppure viceversa dal computer alla chiavetta. Per file di grandi dimensioni c’è quindi chi si dota di hard disk esterni ma la soluzione risulta tante volte ingombrante.

Una nuova frontiera per il trasferimento di file è data dai nuovi adattatori che consentono di utilizzare gli hard disk SSD, quelli che di solito si trovano dentro i computer, come se fossero delle memorie esterne. A seconda di ciò di cui hai bisogno, l’adattatore che fa per te potrebbe essere leggermente diverso ma, consiglio generale, è sempre bene prenderne uno che possa gestire tecnologie di collegamento diverse.

Ma perché dovresti avere degli hard disk SSD e usarli come chiavette? Un primo utilizzo può essere quello per il trasferimento di molti file di grandi dimensioni con tempi ridotti rispetto sia al cloud sia all’eventuale quantità di chiavette e altri hard disk esterni che potresti dover utilizzare.

Ma con un adattatore che può lavorare con gli SSD puoi anche salvare per esempio i dati presenti su un PC che ha avuto dei problemi, analizzando la memoria su un altro computer che può così aiutarti a capire che cosa è andato storto. Se decidi di utilizzare un adattatore e quindi se vuoi spostare i tuoi file utilizzando gli SSD, attento al trasporto di questi ultimi: non sono fatti per viaggiare fuori dallo chassis di un PC e c’è quindi bisogno di una cura specifica perché non si rovinino.