Con questo facile trucco puoi dimezzare la bolletta dell’acqua e non solo: la guida completa

Il consumo idrico incide su bolletta e ambiente. Di seguito come ridurre gli sprechi e risparmiare in modo concreto.

L’uso indiscriminato dell’acqua ha delle conseguenze sia in termini di spesa sia in termini di effetto sull’ambiente. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che l’acqua è una risorsa preziosa, soprattutto quella potabile che viene utilizzata nelle case per gli usi quotidiani. Dunque risparmiare questa risorsa è possibile a partire dagli utilizzi che se ne fanno in casa.

La maggior parte dell’acqua potabile che viene usata ogni giorno da una persona è scaricata attraverso lo sciacquone del wc. Circa il 30 per cento dell’acqua consumata in casa è usata per il wc e si calcola che ogni utilizzo sia pari a circa 10 litri di acqua. Ci sono però delle possibilità per ridurre i consumi di acqua anche nell’utilizzo dello sciacquone.

Acqua, come ridurne i consumi in modo efficace

Come accennato il 30 per cento dei consumi di acqua potabile in casa è riconducibile all’uso del wc (tra 9 e 12 litri a risciacquo). Per ridurre i consumi è possibile intervenire sulla cassetta di scarico. Quelle posizionate in alto, in genere contengono 9 litri, possono sfruttare l’altezza per aumentare la pressione dell’acqua di scarico e quindi la velocità.

Questo consente già un primo risparmio della quantità di acqua usata rispetto alle cassette posizionate a zaino immediatamente dietro il vaso, contenenti fino a 12 litri di acqua. Con i sistemi a doppio pulsante il risparmio può essere ancora maggiore, con un meccanismo che regola la quantità di acqua scaricata secondo le necessità, tra sei e tre litri.

Si può quindi pensare a sostituire la cassetta, ma se non è possibile esiste un trucco semplice ma efficace per contenere lo spreco di acqua. Uno dei sistemi più semplici consiste di occupare una parte del volume della cassetta con un oggetto di facile reperibilità (per esempio una bottiglia riempita di acqua), facendo attenzione a non ostacolare il funzionamento del meccanismo di scarico e del galleggiante.

Sul mercato sono presenti anche semplici meccanismi che possono servire allo scopo, realizzati per essere usati facilmente con un montaggio alla portata di tutti. In genere sono oggetti di plastica o in resina, o piccoli contenitori aperti da riempire di acqua. Una volta inseriti nella cassetta il loro volume permette di ridurre notevolmente la quantità di acqua usata per il risciacquo.

Si tratta di una soluzione semplice ed economica. In commercio è possibile trovare altri sistemi per ottenere lo stesso risultato, dai contrappesi alle apparecchiature per scarichi differenziati, ma i volumi da mettere nelle cassette restano la soluzione più abbordabile.