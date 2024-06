Con questa componente per il tuo PC risparmi tantissimo in bolletta: presto la useranno tutti

Una nuova tipologia di componente PC in grado di abbassare la bolletta elettrica ma senza ridurre le prestazioni. Esiste davvero.

Il consumo di energia di ciascuna componente PC è qualcosa di cui occorre tenere conto per evitare brutte sorprese in bolletta. I produttori di GPU e CPU pensano molto spesso alla potenza erogata ma meno all’ottimizzazione.

All’ultimo Computex 2024 abbiamo invece potuto vedere un produttore che ha deciso di sfruttare una tecnologia nuova proprio per andare a lavorare sull’ottimizzazione dei consumi nelle fasi in cui le macchine danno il loro massimo. Una componente che, lo dicono i benchmark, può abbassare decisamente il consumo di energia di una GPU.

Abbiamo visto come tutti i più importanti produttori di hardware e software stiano lavorando per portare l’intelligenza artificiale agli utenti. Che ci piaccia o no aumenteranno i device che potremmo definire intelligenti. Ma oltre a tutte le cose nuove che gli smartphone e i PC potranno fare c’è chi invece pensa che la tecnologia dell’intelligenza artificiale possa essere utilizzata anche per far lavorare meglio quello che sui computer già c’è.

Una componente PC che pensa all’ambiente

Questo è l’idea di PowerColor che ha mostrato al Computex 2024 una nuova tecnologia: Edge AI. Questo sistema, applicato alle schede grafiche Radeon RX di AMD, sfrutta una NPU per ridurre il consumo di energia elettrica della componente stessa.

Potrebbe non sembrare molto ma riuscire ad avere una scheda grafica che fa girare Cyberpunk 2077 con un consumo ridotto del 22% è un passo nella direzione giusta per continuare a poter esistere su questo pianeta senza devastarlo fino in fondo. Gli stessi numeri sono mostrati per Final Fantasy XV che addirittura riesce a consumare il 22,4% di energia in meno.

E l’aspetto forse ancora più interessante è che l’idea di Edge AI di PowerColor riesce a lavorare addirittura meglio del sistema integrato AMD progettato per espletare la stessa funzione. Questo però è ciò che i partecipanti al Computex si sono trovati a leggere su una targa esplicativa nell’area riservata a PowerColor, resta dunque da vedere una prova terza sul campo. Le premesse sono comunque buone.

Ma come dovrebbe permettere il risparmio energetico questa componente PC aggiuntiva? La spiegazione del funzionamento è piuttosto semplice. Edge AI lavora mettendo in comunicazione in modo diverso la scheda grafica con la GUI di PowerColor che a sua volta comunica con la NPU.

Chi è riuscito a provarla durante il Computex ha apprezzato l’idea ingegnosa ma ha anche registrato un leggero calo nel framerate. Ma l’idea che le NPU possano essere utilizzate anche per gestire meglio la potenza che un’altra componente PC richiede è un modo diverso e intelligente, stavolta per davvero, proprio per guardare all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei nostri computer.