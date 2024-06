Con il trucco degli esperti il tuo Pc torna come nuovo: comprarne un altro ti sembrerà inutile

Ti basta fare poche cose e il tuo PC torna come nuovo. Se pensi che sia ora di comprarne un altro, aspetta. Risparmierai una fortuna.

Se possiedi un PC dopo un po’ potresti accorgerti che le prestazioni non sono più ottimali. E il primo pensiero è quello di cominciare a guardare i volantini dei grandi negozi di elettronica oppure fare un giro su internet per acquistare hardware nuovo online.

Magari anche ricondizionato. Eppure basta poco per avere un PC che torna come nuovo. Si tratta solo di averne un po’ cura e seguire la stessa manutenzione che eseguirebbero i tecnici esperti se decidessi di portare il tuo computer da qualcuno che lo conosca e che possa aggiustarlo. Perché, per quanto ormai si tratti di oggetti tecnologicamente avanzati che sanno fare molto da soli, alcune cose sono tuttora in mano agli umani.

La tua auto può accompagnarti per migliaia e migliaia di chilometri se la tieni con cura. I tuoi elettrodomestici possono avere una lunga vita se li usi come si deve. Anche il tuo PC può essere un compagno fedele molto a lungo se prendi delle sane abitudini. Cominciamo con quelle più facili.

Il PC torna come nuovo se sai fare la manutenzione

La prima cosa da fare è esaminare ciò che hai scaricato e quindi ciò che occupa la memoria del tuo PC. Elimina tutto ciò che non ti serve sia in termini di file sia in termini di software. Prenditi un po’ di tempo per valutare se quello che hai scaricato è realmente utile o se magari non è solo frutto di una scelta momentanea di cui poi ti sei pentito.

Per i file e i programmi importanti la scelta è facile: i software rimangono sul PC mentre i file possono essere custoditi degnamente su una chiavetta esterna o un hard disk. Il resto può tranquillamente prendere la via del cestino. Una volta arrivati nel cestino eliminali del tutto.

Quando avrai eseguito questa operazione di pulizia la seconda operazione che devi fare, e devi farla dopo l’eliminazione di ciò che non serve, è l’analisi del disco rigido e la sua deframmentazione. Windows dota le sue macchine di una serie di utility che aiutano proprio a gestire il benessere del PC. Eseguire periodicamente la deframmentazione aiuta a ricomporre la memoria.

Con il tempo la memoria si affolla e diventa più complesso per il sistema operativo ritrovare quello di cui ha bisogno. Da qui l’impressione che diventi sempre più lento. Eseguire la deframmentazione permette di rimettere insieme i vari pezzettini dei file in modo da poter ritrovare invece tutto più velocemente.

Tieni conto che la deframmentazione dell’hard disk potrebbe richiedere tempo. Ma se esegui l’operazione periodicamente ti renderai conto che è tutto un po’ più veloce. A lungo andare anche il tuo sistema operativo potrebbe diventare obsoleto ma intanto con questi trucchi il PC torna come nuovo ogni volta.