Computer e spina sempre in carica, giusto o sbagliato? Gli esperti svelano la verità e non è quella che ti aspetti

Lasciare il computer sempre attaccato alla presa è giusto o sbagliato? Gli esperti hanno chiarito la situazione: ecco la verità.

La tecnologia è ormai un tassello fondamentale della nostra quotidianità e ogni giorno si fa ricorso a diversi dispositivi, tra cui il computer. Nonostante questa abitudine ancora oggi ci sono dubbi in merito alla gestione del PC, in particolar modo della sua ricarica. Infatti molti tendono a lasciare il dispositivo sempre in carica ma non tutti sanno la verità dietro questo gesto.

La modalità di ricarica del computer è ancora oggi un mistero per tanti. Nonostante sia un’abitudine diffusa lasciare il computer in carica anche dopo aver raggiunto il 100%, in pochi sanno se sia giusta o sbagliata. L’obiettivo in generale è di far durare il dispositivo il più a lungo possibile e questa pratica potrebbe intaccare l’equilibrio generale. A chiarire la situazione sono stati degli esperti che hanno svelato la verità su un gesto così tanto comune.

Cosa accade se il computer è sempre in carica: la risposta degli esperti

Sono tantissime le persone che si chiedono quale sia la cosa migliore da fare per consentire al PC di poter lavorare il più a lungo possibile. Possiamo subito dire che la salute della batteria non sembra dipendere dalla quantità di tempo che il dispositivo resta attaccato alla presa.

Tanto dipende dal tipo di PC e di batteria che si utilizza ma, in generale, lasciarlo collegato alla spina non è per forza dannoso. Questo perché le batterie agli ioni di litio e ai polimeri di litio di solito non subiscono alcun sovraccaricamento: quando il PC raggiunge il massimo, il caricabatteria si disattiva automaticamente non compromettendo le batterie.

Quando la percentuale inizierà a scendere, il caricabatterie si attiverà di nuovo ma senza danneggiare la componente interna. Molto dipende anche dalla manutenzione del computer e dalla cura che si ha della batteria, ma in genere lasciare il cavo attaccato non dovrebbe rappresentare un pericolo nel breve periodo.

In ogni caso, quando il computer è al massimo continua ad accumulare energia se resta attaccato alla presa e potrebbe emergere un surriscaldamento dei componenti. Per far durare la batteria a lungo è consigliabile che non sia sempre carica al 100%, ma ad un 75% circa.

Nel lungo termine la comune abitudine porterà ad un abbassamento della carica più rapida e ad una minore capacità della batteria. Per questo motivo è preferibile scollegare la spina appena la batteria raggiunge una certa soglia.