Comprare casa: arriva il ricco bonus che ti aiuta, come sfruttarlo

Coloro che hanno comprato una casa hanno a disposizione un ricco bonus da poter sfruttare: ecco come ottenerlo.

L’acquisto di una casa è l’obiettivo di tantissime persone e molto spesso l’operazione passa dall’apertura di un mutuo da pagare nel corso degli anni. Per alleggerire la spesa fatta è disponibile un ricco bonus da dover conoscere: si tratta di un rimborso di parte delle spese sostenute.

In Italia chi decide di acquistare una casa in cui vivere può fare affidamento a diverse agevolazioni: oltre quelle fiscali previsti in sede di acquisto, è presente anche un parziale rimborso sulle spese effettuate per l’agenzia immobiliare, il notaio e gli interessi del mutuo. Tutti elementi che come ben sappiamo richiedono una spesa non affatto indifferente. Vediamo la natura di questo bonus e quali sono i requisiti fondamentali per ottenerlo.

Bonus fino a 950 euro per l’acquisto di una casa: come ottenerlo

In molteplici casi l’acquisto di una casa passa da intermediazione di un’agenzia immobiliare. Questo servizio ha un costo rivelante dato che si applica sul prezzo di vendita e può variare dal 2% al 5%. La normativa presente permette di portare in detrazione questa spesa quando sostenuta per l’acquisto di un immobile principale, ma non su tutto l’importo ma su una soglia massima di 1.000 euro. Lo sconto fiscale, quindi, è di 190 euro dall’Irpef per coloro che vivono nella casa acquistata.

Un’altra spesa che ha una certa incidenza sul portafoglio è quella del notaio che stipula l’atto di acquisto. Le spese notarili vengono sostenute solo dall’acquirente e, bisogna sottolineare, non sono fisse ma l’importo può variare in base a molteplici fattori.

Anche in questo caso, però, si può far affidamento ad una detrazione al 19% dell’onere sostenuto, ma fino ad un massimo di spesa di 4.000 euro che conduce ad uno sconto di imposta pari a 760 euro. Bisogna sottolineare che tale spesa rientra negli oneri accessori che riguardano l’acquisto della prima casa e si somma agli interessi passivi del mutuo.

Infine per le persone che hanno acquistato casa nel 2023 come abitazione principale sostenendo il costo del notaio, dell’agenzia immobiliare e aprendo un mutuo ipotecario, possono accedere ad un bonus che arriva fino a 950 euro. La detrazione è riconosciuta all’interno della dichiarazione dei redditi indicando le spese sostenute nel Quadro E. È necessario presentare la dovuta documentazione delle spese e aver effettuato pagamenti tracciabili.