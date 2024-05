Compra questo smartphone, in regalo una carta Amazon da 100 euro: l’offerta che ha convinto tutti

Compra questo smartphone e ricevi una carta Amazon dal valore di 100 euro: i dettagli dell’offerta che ha convinto tutti.

Il settore degli smartphone continua a catturare l’attenzione dei consumatori con offerte molto interessanti. Di recente si è diffusa una proposta che ha convinto tutti perché non solo consente l’acquisto di un nuovissimo dispositivo ma anche di una carta Amazon da 100 euro.

In commercio ci sono tantissimi dispositivi mobili che si legano a delle offerte molto interessanti, con alcuni presenti sul noto e-commerce Amazon. Quest’ultimo permette agli utenti un acquisto in piena sicurezza in qualsiasi occasione, ma questa volta fa anche un regalo a chi acquista un determinato smartphone.

L’acquisto del dispositivo si fa assolutamente più ricco perché con la carta Amazon da 100 euro si potrà procedere all’acquisizione di un altro prodotto di proprio interesse. Entriamo nei dettagli per scoprire meglio l’offerta che ha attirato tantissimi acquirenti.

Amazon regala una carta da 100 euro con l’acquisto di un Google Pixel 8a: la proposta è subito virale

Google ha di recente presentato al mondo il suo nuovissimo Pixel 8a, uno smartphone che si posiziona in una fascia intermedia e si lega ad un prezzo assolutamente competitivo: in Italia è disponibile a 549 euro.

L’eventuale spesa può essere compensata con la carta Amazon dal valore di 100 euro. Al momento l’offerta riguarda il mercato americano ma in futuro potrebbero esserci promozioni di questo tipo da parte di Google anche nel nostro Paese. In questo modo l’azienda incrementerebbe le vendite dei suoi Pixel, in attesa della nuova serie che sarà svelata sicuramente dopo l’estate.

Il Google Pixel 8a è sicuramente uno smartphone molto interessante per gli utenti che fanno un uso non troppo intenso del proprio dispositivo. Al suo interno è presente il processore Tensor G3 e una display da 6.1 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel. La batteria è di 4492 mAh che consente di arrivare a fine giornata con un uso normale.

Al telefono si collega anche la presenza dell’Intelligenza Artificiale di Google, che consente di eseguire scatti e video perfetti in ogni occasione. Con l’IA insieme a tutte le altre funzionalità implementate dall’azienda di Mountain View, gli utenti avranno un’esperienza volta a soddisfare qualsiasi esigenza.

Come detto in precedenza, la proposta presente su Amazon non riguarda il mercato italiano ma conviene di tanto in tanto controllare l’e-commerce perché Google potrebbe rendere ancora più attraente il suo nuovo smartphone.