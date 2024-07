Come utilizzare le applicazioni Google su un dispositivo Huawei: il trucco furbo

Smartphone Huawei, installare e usare le applicazioni di Google, vediamo quali sono le procedure da seguire.

Uno dei nomi più importanti della telefonia mobile degli ultimi anni è senza dubbio Huawei. La società cinese, parliamo di uno dei giganti mondiali del settore, è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di reti, di telecomunicazione, di smartphone ed elettronica di largo consumo.

Nel settore dei dispositivi mobili Huwaei è ormai una garanzia di articoli caratterizzati da un design accattivante, da prestazioni elevate e da un sistema di camere fotografiche di alta qualità. Inoltre i progettisti del marchio cinese hanno creato un ecosistema Huawei con applicazioni proprie che potrebbero rispondere a tutte le esigenze dell’utente. Ma questo non significa che non si possano usare programmi e servizi di Google.

Visto la grandissima diffusione dei servizi e delle applicazioni di Google, anche i marchi che creano cellulari in grado di farne a meno, devono confrontarsi con le richieste del mercato e degli utenti. Per coloro che usano smartphone con sistema EMUI 14 e successivi la soluzione è a portatata di mano.

Huawei come installare le app Google

Basta seguire una intuitiva procedura per utilizzare i servizi e le applicazioni Google sul dispositivo Huawei. Intanto occorre verficare che i componenti MicroG siano presenti sul proprio cellulare, necessari per un corretto funzionamento delle applicazioni di Google. La ricerca avviene nella AppGallery, individuando proprio MicroG.

Se non sono presenti, è necessario scaricarli dopo aver premuto ricerca. Il passo successivo è installare GBox, l’applicazione presente sull’AppGallery che funzionerà come collegamento per il servizio Google Play Store da usare sul cellulare Huwaei. Nel caso di applicazioni che richiedono l’accesso alla funzione di localizzazione per funzionare correttamente è necessario abilitare le autorizzazioni per un funzionamento corretto.

Quindi le autorizzazioni sono da concedere per alcune applicazioni come Google Maps o Waze. Per abitarle si deve procedere come segue: andare su Controllo, scegliere Applicazioni e da qui optare per MicroG Services. Poi nella sezione Permessi si danno le autorizzazioni per il funzionamento corretto di microfono e posizione. A questo scaricando le applicazioni MicroG sul dispositivo Huwaei non ci saranno problemi.

Basta che la versione EMUI del cellulare sia la 14 o una successiva. Così facendo le applicazioni di Google non funzioneranno nello spazio virtuale creato dal sistema, come nel caso di GBox. Il funzionamento avverrà con la stessa fluidità delle altre piattaforme installate sullo smartphone. Ricordiamo che GBox non è sviluppato da Huwaei e anche se progettato per questi dispositivi non ha alcuna relazione con essi.