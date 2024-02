Come utilizzare il pc senza la paura di hacker e malfattori vari: questo trucchetto ti mette al sicuro

È possibile utilizzare il pc senza avere alcun timore di hacker e malfattori vari. Tutto passa da questo trucco: è semplicissimo.

Ogni esperienza in rete deve sempre considerare i possibili rischi presenti. Non è un caso che gli utenti cerchino delle soluzioni atte a garantire una presenza sul web sempre sicura e attenta. A tal proposito bisogna conoscere un trucchetto che risulta molto utile ad allontanare malfattovi vari.

Oggi utilizzare il pc è praticamente necessario, sia sul piano professionale che su quello privato. La privacy online è messa a dura prova da hacker e malintenzionati, aspetto che rende necessario conoscere delle strategie che consentano di aumentare la propria barriera difensiva.

Il discorso si fa ancora più serio se si ha a disposizione un pc dotato di una webcam. Proprio questa componente permette agli hacker di intrufolarsi nel sistema e poter scattare una foto di nascosto. In merito a questa situazione, c’è un trucco che regala all’utente una preoccupazione in meno.

Attenzione alla webcam del pc: questo accorgimento allontana qualsiasi problema

All’inizio degli Duemila, con l’avvento di Skype e dello streaming live, è davvero utile avere un laptop con una webcam. Questa mossa, a lungo andare, si è rivelata sicuramente vincente ma ha dato spazio anche a qualche problema. Non è insolito, infatti, coprire fisicamente la webcam con del nastro o con degli adesivi.

Qualche tempo fa, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, postò una foto in cui si vedeva un pc con microfono e webcam otturati. Lo scatto fece discutere ma rendeva chiara l’idea di proteggersi verso i pericoli della rete.

La tecnologia è andata avanti e alcune aziende hanno deciso di introdurre nei loro dispositivi un otturatore fisico, elemento che consente di otturare la webcam senza utilizzare elementi esterni. Per chi ha un laptop senza otturatore fisico integrato può rivolgersi ad Amazon dove è presente un prodotto utilissimo, anche se non propriamente tecnologico.

Il noto e-commerce propone un set di 4 coperchi otturatori per webcam al prezzo di 4,99 euro. In questo modo si potranno otturare le cam di ogni dispositivo in possesso, non solo quello del laptop.

Insomma, con una spesa davvero bassa aumenterà considerevolmente la propria privacy quando si è al pc. L’acquisto, favorito da una spesa davvero irrisoria, diventa necessario per non lasciare la webcam scoperta e impedire agli hacker di raggiungere i loro pericolosi scopi.