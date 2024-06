Come utilizzare Google Drive per scovare libri e film gratuiti

Google Drive è uno strumento versatile che può essere utilizzato ben oltre che per la semplice archiviazione e la condivisione di file.

Il web offre una gamma così vasta di opportunità che è quasi impossibile conoscerle tutte. Ogni giorno, milioni di utenti scoprono nuovi strumenti e risorse che migliorano la loro esperienza online. Tuttavia, nonostante questa infinita disponibilità di informazioni, molti utenti non sono consapevoli delle reali possibilità offerte da alcuni strumenti molto comuni.

Uno di questi strumenti è Google Drive. Conosciuto principalmente come servizio di archiviazione cloud, Google Drive consente di memorizzare vari tipi di file, inclusi documenti, foto e video. Oltre a essere uno strumento eccellente per il backup e la condivisione di file, Google Drive offre funzionalità avanzate che possono sorprendere.

Può infatti essere utilizzato anche per scovare e accedere a libri e film gratuiti. Sebbene non sia ovviamente lo strumento migliore per attività di questo tipo, in molti casi può rivelarsi una vera e propria salvezza. Google Drive è un potente servizio di archiviazione e sincronizzazione dei file sviluppato da Google. Offre 15GB di spazio di archiviazione gratuito e consente agli utenti di accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo.

Come trovare film e libri gratuiti su Google Drive

Una delle caratteristiche più interessanti di Google Drive è la possibilità di condividere file con altri utenti, creando un’opportunità unica per scoprire film e libri gratuiti. Per trovare film su Google Drive, è possibile utilizzare una semplice ricerca su Google. Basta digitare nella barra di ricerca per trovare file condivisi pubblicamente.

Una volta trovato il film desiderato, è possibile salvarlo direttamente nel proprio Google Drive facendo clic sull’icona “Aggiungi un collegamento a Drive“. In questo modo, il film sarà disponibile per la visione online su qualsiasi dispositivo senza bisogno di scaricarlo.

Anche i libri possono essere trovati su Google Drive utilizzando lo stesso metodo di ricerca. Digitando “site.google.com [titolo del libro]” si possono trovare copie di libri condivisi pubblicamente. Una volta trovato il libro desiderato, è possibile salvarlo nel proprio Google Drive per leggerlo online o scaricarlo per una lettura offline.

Oltre a salvare e visualizzare contenuti direttamente su Google Drive, è anche possibile scaricare i file per una visione o lettura offline. Per scaricare un film o un libro trovato su Google Drive, basta fare clic sull’icona di download nella finestra di anteprima. Questo è particolarmente utile se si prevede che il file condiviso potrebbe essere rimosso in futuro.

N.B. ovviamente parliamo di file che sono pubblici e gratuiti, non di file protetti da diritto d’autore e da copyrights. Scaricare film, libro o contenuti che sono venduti fisicalmente o online è un atto illegale, la nostra guida è intesa solo per far circolare meglio contenuti gratuiti e aperti al pubblico.