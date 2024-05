Come trasformare una foto in un documento PDF senza app: bastano pochi secondi

Vuoi trasformare una immagine in un documento PDF senza app? Grazie a questo trucco ci riuscirai di sicuro: è facile.

Al giorno d’oggi gli smartphone sono in grado di fare ogni cosa. Sono diventati sempre più intelligenti con il passare del tempo. Possono rispondere a tutte le esigenze e risolvere problemi in pochi secondi. Ciò che serve è esplorare le funzioni disponibili, così da accedere a dei servizi senza precedenti. In base al sistema operativo che si utilizza, queste funzioni possono cambiare. Tuttavia si parla comunque di una base comune molto importante.

I file che vengono modificati più spesso di sicuro sono quelli delle immagini. Ne conserviamo parecchie nella nostra galleria e sono molto importanti. Si tratta di contenuti importanti che non può assolutamente andare perso.

Ma in mezzo a tante foto importanti ci sono anche alcune che sono più importanti delle altre. Degli esempi lampanti possono essere i documenti, come la carta d’identità o la tessera sanitaria. Possono servire in tante occasioni differenti e perderle può essere un vero dramma.

Trasformare le foto in file PDF: la guida che hai sempre cercato

A questo punto ci si pone un quesito. Cioè se possano essere unite fra loro in un file PDF mantenendo comunque le loro caratteristiche. Per fortuna è possibile farlo utilizzando una funzione molto interessante del cellulare. Ce l’abbiamo tutti quanti e non è necessario scaricarla. Basta seguire una piccola procedura per riuscirci. Andiamo avanti con la lettura per scoprire quale sia: è molto importante conoscerla adesso.

Per rendere le foto dei file PDF è sufficiente fare questo. Innanzitutto aprite l’immagine che vi interessa e poi andate nei tre puntini. Dopodiché concentratevi su “Stampa“, ma non create subito il PDF. Il vostro obiettivo sarà quello di ingrandire l’immagine mostrata e poi di andare su “Salva File”. L’errore che molti commettono è quello di creare il file PDF fin da subito.

Ma in questo caso dovrete pure stamparla, e non ha molto senso per ovvie ragioni. Salvando il file in una cartella a vostra scelta, invece, creerete fin da subito il file PDF. Quindi recatevi nella cartella scelta e aprite pure il vostro nuovo file. Il trucco è valido anche per più foto in contemporanea. Ma può andare bene anche per una sola in caso fosse necessario. Con questo metodo potrete finalmente realizzare i vostri file PDF senza alcun problema. Sono richiesti pochi secondi per riuscirci.