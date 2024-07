Come trasformare le foto delle tue vacanze in un video: la procedura facilissima per filmini memorabili

Grazie alle funzioni dei moderni smartphone, trasformare le foto delle vacanze in video diventerà un processo sempre più semplice.

L’avvicinarsi delle vacanze porta con sé la voglia di creare ricordi indelebili. Ogni anno, milioni di utenti immortalano i momenti più belli dei loro viaggi con fotografie che raccontano avventure, incontri e paesaggi mozzafiato. Tuttavia, in un’epoca in cui i video sono i contenuti più condivisi sui social network, saper trasformare queste immagini in un video coinvolgente diventa un’abilità molto preziosa.

Creare video dalle foto delle vacanze è un modo per organizzare meglio i propri ricordi, ma anche per rivivere le emozioni vissute in modo più dinamico e coinvolgente. Molti utenti si trovano però con una galleria piena di foto piuttosto che di video pronti per il montaggio, e spesso non sanno come fare per trasformare queste immagini statiche in un racconto video fluido e accattivante.

Per fortuna, esistono soluzioni semplici e accessibili che permettono di realizzare filmini memorabili anche partendo da semplici fotografie. Grazie alle recenti innovazioni tecnologiche, è possibile creare video di alta qualità con pochi semplici passaggi, utilizzando strumenti già presenti sui nostri dispositivi mobili.

Come creare un video dalle foto delle tue vacanze

Gli utenti iPhone possono facilmente trasformare le loro Live Photos in video continui grazie a una funzionalità integrata nell’app Foto. Le Live Photos, introdotte da Apple, aggiungono qualche secondo di video prima e dopo lo scatto, creando un ricordo vivente piuttosto che un’immagine statica.

Per creare un video da più Live Photos, aprire l’app Foto e toccare l’icona Album in basso allo schermo. Scorrere fino alla sezione “Tipi di media” e selezionare Live Photos. Toccare quindi Seleziona in alto a destra e scegliere le Live Photos che si desidera includere nel video, facendo apparire un segno di spunta su ciascuna.

Una volta selezionate, toccare l’icona del cerchio con tre punti in basso a destra e scegliere l’opzione Salva come Video dal menù a comparsa. Il video appena creato sarà visibile nella sezione Video dell’album. Per gli utenti che non dispongono di un iPhone o di funzioni simile alle Live Photos di iOS, invece, le soluzioni sono ancora piuttosto limitate.

Google ha recentemente presentato un nuovo modello AI, denominato VDIM (Video Interpolation With Diffusion Models), capace di trasformare due immagini in un’animazione continua. Creato dalla divisione di ricerca DeepMind di Google, VDIM utilizza un’immagine come primo fotogramma e l’altra come fotogramma finale.

Riempiendo i fotogrammi intermedi con l’intelligenza artificiale per creare un video fluido. Sebbene sia attualmente solo un progetto in fase preliminare di sviluppo, le sue potenziali applicazioni includono la restaurazione di video e la pulizia di vecchi filmati di famiglia.