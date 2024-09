Come si attivano e disattivano le notifiche su Chrome: attiva subito quelle di Computer-idea!

Con l’avvento di internet e la diffusione sempre maggiore dei dispositivi mobili, i siti web hanno preso il posto dei giornali cartacei.

Ogni giorno milioni di persone si informano sulle ultime novità attraverso i portali online, che offrono anche la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale. Questa funzionalità permette di essere costantemente aggiornati su ciò che accade nel mondo, senza dover aprire ogni volta il browser e cercare le notizie.

Le notifiche dai siti web sono un ottimo strumento per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità. Che tu sia appassionato di sport, gossip o tecnologia, puoi attivare le notifiche su vari siti per ricevere avvisi direttamente sul tuo smartphone o computer ogni volta che ci sono nuove informazioni.

Per attivare le notifiche è necessario utilizzare il browser Google Chrome, poiché questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutti i browser. Accedendo al sito d’interesse tramite Google Chrome, dovresti vedere comparire una finestrella pop-up con la richiesta di autorizzare l’invio delle notifiche. Cliccando su “Consenti”, autorizzerai l’invio delle stesse. Se desideri bloccarle in futuro, puoi farlo modificando le impostazioni del browser.

Gestione delle notifiche in Google Chrome

Se hai autorizzato l’invio delle notifiche ma poi cambi idea, puoi disattivarle facilmente nelle impostazioni del browser Chrome. Accedendo al menu tramite l’icona a forma di tre pallini e selezionando “Impostazioni”, troverai la sezione “Privacy e sicurezza”. Da qui accederai alle “Impostazioni sito” dove potrai gestire le tue preferenze relative alle notifiche.

In questo menu troverai un elenco con tutti i siti ai quali hai autorizzato l’invio delle notifiche: per bloccarne uno specifico basta cliccare sull’icona del cestino accanto al nome del sito. È anche possibile bloccare tutte le notifiche contemporaneamente selezionando l’apposita voce in fondo alla pagina.

Le notifica dai siti web rappresentano quindi uno strumento molto utile per rimanere informati senza dover ricercare manualmente le informazioni sui vari portali online. Tuttavia, è importante gestirle con cura per evitare che diventino invasive o fastidiose.