Come selezionare tutte le mail su Gmail? C’è un metodo per non cambiare pagina ogni volta

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo, offrendo agli utenti una vasta gamma di funzionalità per gestire efficacemente le loro comunicazioni quotidiane.

Tuttavia, gestire un grande volume di email può diventare una sfida. Una delle operazioni più comuni ma potenzialmente laboriose è la selezione di multiple email. Fortunatamente, esiste un metodo per selezionare tutte le email in una categoria specifica senza doverle selezionare pagina per pagina.

Quando accedi a Gmail e visualizzi la tua casella di posta, noterai che cliccando sul piccolo quadratino in alto a sinistra sopra l’elenco delle email, puoi selezionare rapidamente tutte le mail visibili nella pagina corrente. Questo è utile per operazioni rapide su un numero limitato di messaggi, ma se hai bisogno di gestire grandi volumi diventa poco pratico. Infatti, questa azione non estende la selezione alle email che non sono visualizzate nella schermata attuale.

Per superare questo limite, Gmail offre una soluzione più efficiente attraverso l’uso delle categorie. Ecco come puoi fare:

Accedi alle Categorie : Sul lato sinistro della tua schermata Gmail troverai il menu principale con varie opzioni tra cui “Categorie”. Clicca qui e scegli la categoria che desideri gestire (ad esempio Promozioni, Social o Aggiornamenti).

Seleziona le Email : Una volta entrato nella categoria desiderata, noterai ancora il quadratino in alto a sinistra; cliccalo per selezionare tutte le email visibili in quella pagina.

Espandi la Selezione: Subito dopo aver cliccato il quadratino apparirà un messaggio sopra l'elenco delle email che dice "Selezionato tutto in questa pagina. Seleziona tutte le N conversazioni in [nome della categoria]". Cliccando su questo link estenderai la tua selezione a tutte le conversazioni presenti nella categoria scelta.

Limitazioni del Metodo

Questo metodo è estremamente utile quando si lavora all’interno delle categorie specifiche di Gmail ma presenta alcune limitazioni importanti da considerare:

Non Applicabile alla Posta in Arrivo : Purtroppo, non è possibile utilizzare questa tecnica direttamente sulla Posta in Arrivo generale dove si ricevono tutti i nuovi messaggi indipendentemente dalla loro categorizzazione.

Visibilità Limitata: Anche se hai selezionato tutte le conversazioni all'interno della categoria scelta, ricorda che ciò non include automaticamente eventuali nuove email che potrebbero essere state inviate o ricevute mentre stavi effettuando l'operazione.

La capacità di gestire efficacemente grandi volumi di mail può significativamente migliorare la produttività personale e professionale nell’utilizzo quotidiano della posta elettronica. Il metodo descritto offre una soluzione pratica per coloro che necessitano di operare con ampie quantità di comunicazioni all’interno delle categorie stabilite da Gmail.

Ricordati sempre di verificare periodicamente se ci sono aggiornamenti o nuove funzionalità introdotte da Google che potrebbero ulteriormente semplificare la gestione della tua casella postale digitale!