Come scaricare materiale online senza temere di cadere vittima di virus o truffe: così sarai più tranquillo

Temete di venire colpiti da virus o truffe? Ecco come scaricare materiale online in totale sicurezza, così sarete sempre più tranquilli.

Uno dei più grandi rischi quando si naviga in rete è il download di file sospetti. Che in certi casi, potrebbero contenere al loro interno pericolosi malware e virus potenzialmente letali per i dispositivi che stiamo utilizzando e per i nostri dati personali. Bisogna stare molto attenti a diversi fattori, a partire dalla fonte e quindi dal sito da cui si inizia a scaricare qualcosa.

Molte volte infatti, hacker e cybercriminali danno vita a portali clone di quelli ufficiali che contengono pericolosi file da scaricare e che fanno scattare truffe da cui sarebbe sempre bene stare alla larga. Ma come si fa dunque per scaricare materiale online stando tranquilli? Ecco una veloce guida che vi tornerà utilissima, così saprete sempre se state facendo la cosa giusta o se rischiate conseguenze nefaste.

Scaricare materiale online senza virus e truffe: ecco come fare

Grazie a questa sorta di vademecum, sarete sempre sicuri di poter scaricare materiale online sicuro e che non nasconda virus o potenziali truffe. Ci sono alcuni accorgimenti di cui tenere conto, piccoli passaggi facili da eseguire ma fondamentali per evitare possibili conseguenze che mettano a repentaglio la vostra sicurezza in rete.

Per prima cosa, evitate sempre gli annunci che compaiono nei motori di ricerca. Se leggete Sponsorizzato o Annuncio in cima alla lista dei risultati, sono tutti link di aziende che hanno pagato per trovarsi lì. L’aspetto negativo è che però i vari Google e Bing non sempre filtrano e convalidano nel giusto modo i collegamenti. Ed ecco che entrano in gioco virus e malware.

Un’altra azione fondamentale se vi serve un programma o un’app è fare sempre un rapido controllo sugli App Store ufficiali. O in alternativa accedere ai siti ufficiali delle aziende produttrici dei software. Evitando dunque portali di terze parti che vi propongono i download gratuiti.

Per essere ancora più sicuri, esiste un comodo tool che vi dà modo di scansionare tutti i download e scoprire se ci sono elementi sospetti. Ossia VirusTotal, in grado di fornirvi informazioni in qualche istante e lanciarvi campanelli d’allarme nel caso ci siano potenziali virus pericolosi da evitare. Un’opzione in più da aggiungere ai consigli che già vi abbiamo forniti, per essere certi al 100% di fare la cosa giusta.